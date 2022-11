Confira de quem são os looks do Afro Fashion Day 2022

A oitava edição do Afro Fashion Day levou a moda de volta às ruas de Salvador, em um desfile de quase uma hora que parou, no sábado passado, uma das principais praças da cidade: o Terreiro de Jesus, na véspera do Dia da Consciência Negra. Nela, os 75 modelos selecionados este ano vestiram as criações de 45 marcas – sendo 43 de criadores baianos, uma de um estilista franco-camaronês e um coletivo de acessórios.

Dividido em três momentos, o desfile trouxe uma homenagem à Capoeira, tema escolhido para esta edição do evento criado pelo jornal CORREIO em 2015. No primeiro bloco, que homenageou a Capoeira Angola, o colorido deu o tom nos looks predominantemente em verde, vermelho e amarelo. Também teve espaço para o preto e branco, com looks homenageando o Mestre Moa do Katendê, morto em 2018. No segundo bloco, dedicado à capoeira Regional, criada por Mestre Bimba, foi o branco quem deu o tom. O último bloco, o contemporâneo, foi o mais descolado, com os looks mais ousados. Quase todos os modelos calçaram Melissa Clube.

O evento foi uma oportunidade de os criadores de moda exercerem suas criatividades tanto na confecção de roupas quanto na produção de acessórios, entre colares, brincos, pulseiras, braceletes, pochetes e bolsas. A diversidade foi tanta, que deu para o público se divertir em um show de passarela, quanto desejar looks que podem sair direto para as ruas.

O desfile teve como curador de moda o produtor, estilista e artista plástico Fagner Bispo, presente no evento desde a primeira edição e responsável por pautar os criadores na confecção das peças, assim como editar os looks de acordo com a concepção artística do desfile.

O time de criativos foi formado este anos por Adriana Meira, Abanto, Ateliê Casalinda, Aládio Marques, Balbina, Black Atitude, Bixa Costura, By Aninha, Criollo, Costa Ribeiro, Closet Clothing, Crioula, Dih Morais, Dua, Ethnic Revival (fraco-camaronês), Fábrica Cultural (Ateliê Grapiúna, Aury Félix Acessórios, Ayoka Acessórios Afro, Cravo & Canela, Diva Black, Negra Lu, Negra Sil Acessórios, Ofanish, Ouromin, Pretart’s e Uka Acessórios), Filipe Dias, Gefferson Vilanova, Incid, Inttuí, Jeferson Ribeiro, João Damapejú, Jorge Andrade, Kelba Deluxe, Katuka, Kriaçã1, Lourrani Baas, Lu Samarato, Mônica Anjos, Mário Farias, MB Conceito, Meninos Rei, N’Black, Nós Macramê Design, Negrif, Porto, Preta Brasil, Rey Vilas Boas, Regina Navarro BellaOyá, Rômulo Salomão, Sonbrille, Soudam, Sillas Filgueira, Tábompravocê, Tempt e Ziê.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com patrocínio do TikTok, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Sebrae, apoio do Shopping Barra, Suzano, Vult e Salvador Bahia Airport e parceria da Melissa.

Confira os looks:

Ângela Vieira: look Kriaçã1, calçado Melissa Clube; Raquel Cavalcante: look Nós Macramê Design, brinco By Aninha, calçado Melissa Clube; Júlia Vitória: look Ethnic Revival, colar e pulseira Fábrica Cultural, calçado Melissa Clube; Gabriel Saback: look Nós Macramê Design, bolsa Dih Morais, calçado Melissa Clube

Oda Cairu: look Adriana Meira, colar e pulseira Dua, colar By Aninha; Mar Ribeiro: look Regina Navarro BellaOyá, brinco Tábompravocê; Nininha Problemática: look Rômulo Salomão, colar e brinco Tábompravocê; Helen Miller: look Jorge Andrade, brinco Fábrica Cultural; Patrícia Garcez: look Preta Brasil, brinco Tábompravocê; Naiara Arcuri: look Adriana Meira, colares By aninha, bolsa Dih Morais; Denilson Evangelista: look Bixa Costura, óculos Sonbrille; Caique Santos: look Regina Navarro BellaOyá, bolsa Dih Morais; exceto Nininha, todos usam Melissa Clube

Boanerges: look Closet Clothing, colar acervo; Alefe Santos: look Olorum, pulseiras By Aninha, colar acervo; Fernanda Vitória: look Mônica Anjos, brinco Fábrica Cultural; Caio Bouças (macacão vermelho): look Olorum, bolsa Dih Morais, colar Fábrica Cultural; Elisa Ribeiro: look Mônica Anjos, brinco By Aninha; Felipe Apóstolo: look Ethnic Revival, colares Dua e Fábrica Cultural; todos usam Melissa Clube

Kauane Santos: look Incid, bolsa Dih Morais, colar By Aninha; Alan Souza: look Inttuí, colar By Aninha; Caique Santos (Model Clube): look Incid, pulse By Aninha; calçados Melissa Clube

Brendha Vilaverde: look Jeferson Ribeiro, brinco Dua; Denilson Cerqueira: look Closet Clothing, bolsa Ziê, pulseira By Aninha; Bruna Sanches: Jeferson Ribeiro, brinco Dua; calçados Melissa Clube

Fábio Filho: look MB Conceito, colar Dua, bolsa Dih Morais; Aelson Santos: look Black Atitude, colar Fábrica Cultural; calçados Melissa Clube

Akin H: look Costa Ribeiro; Lara Sofia: look Black Atitude, brinco e cinto Dua, bolsa Dih Morais; Mateus Souza: look Abanto; Raone Oliveira: look Abanto, colar Dua; Raíssa Santos: look Preta Brasil, brinco Tábompravocê; Leide Oliveira: look Criollo, colar By Aninha, brinco Fábrica Cultural; calçados Melissa Clube

Monique Reis: look Porto, colar e pulseiras Dua, bolsas Dih Morais; Paula Borges: look Porto, brinco e colar Fábrica Cultural, bolsa Porto; Ingrid Ramos: look Balbina, colares Dua e By Aninha; Maria Clara: Look Balbina, brinco Dua, bolsa Dih Morais; calçados Melissa Clube

Carlos Gabriel: look Gefferson Vila Nova; Marcelle Joana: Ateliê Casa Linda, coroa Kelba Deluxe; Ivana Pires: look Ateliê Casa Linda, coroa Kelba Deluxe; Yasmin Ferreira: look Gefferson Vila Nova; calçados Melissa Clube

Alexia Bairon: look Costa Ribeiro, brinco e pulseira Dua; Amissão: look Rey Vilas Boas, colar By Aninha; Norilde José: look Negrif, brinco acervo; Yuri Lima: look Filipe Dias, acessórios By Aninha; calçados Melissa Clube

Daniel Amorim: look Tempt; Ananda Sant: look Porto, colar e pulseira Fábrica Cultural, óculos Sonbrille; Rejane Santos: look Negrif, brinco e bracelete Tábompravocê; Xaê França: look Rey Vilas Boas, brinco Dua, calçado Melissa Clube; Adilson Bastos: look Tempt, pulseiras By Aninha; calçados Melissa Clube

Jonas Bueno: look Criollo, colar By Aninha, calçado Melissa Clube

Weel Silva: look Filipe Dias, calçado acervo

Karol Silva: look Filipe Dias, brinco Tábompravocê; Pedro Luz: look Filipe Dias; Thayna Cruz: look Mario Farias; Camille Anjos: look Filipe Dias, brinco Tábompravocê, calçado Melissa Clube; Felupz: look Mario Farias; calçados Melissa Clube

Rafael Borges: look Soudam, pulseira By Aninha, calçado Melissa Clube; Tarcila Araújo: look Soudam, colar acervo, calçado Melissa Clube; Mateus Corrêa: look Soudam, óculos Sonbrille, colar Fábrica Cultural, calçado Melissa Clube

Rayra Costa: look Crioula, brinco e colar Tábompravocê, bolsa Dih Morais, pulseira acervo; Wayla Lopes: look João Damapejú, brinco Tábompravocê, colar By Aninha; João Pedro: look Crioula, colar Tábompravocê, pulseira By Aninha, bolsa, pochete e boné Fábrica Cultural; os calçados são Melissa Clube

Roque Augusto: look MB Conceito, óculos Sonbrille, colar Fábrica Cultural, bolsa Dih Morais, calçado Melissa Clube; Cleyton Santos: look MB Conceito, bolsas Ziê, calçado Melissa Clube

Giselle Cristine: look Lourrani Baas, brinco Tábompravocê, calçado Melissa Clube; Simone Costa: look Lourrani Baas, sandália acervo

Luane Santana: look Filipe Dias, brinco acervo; Railson Vieira: look N Black, colares Dua; Rosângela Morais: look Sillas Filgueira, colar Tábompravocê, brinco acervo; Edinei William: look Sillas Filgueira, brinco Dua; Larissa Teles: look N Black, brinco Tábompravocê, bolsa Fábrica Cultural; todos os calçados são Melissa Clube

Maiara Amorim: look Katuka, brinco acervo, calçado Melissa Clube; Cawan Victor: look Meninos Rei, calçado Melissa Clube; Daiara Santos: look Katuka, brinco acervo, calçado Melissa Clube

Ana Beatriz: look Aládio Marques, brincos By Aninha

72 modelos do desfile usaram Melissa