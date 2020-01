Confira fotos da inauguração do novo Centro de Convenções

Como previsto, a inauguração do novo Centro de Convenções de Salvador, neste domingo (26), foi um programa voltado para a família. Desde as primeiras horas da manhã, dezenas de crianças eram vistas nos brinquedos e nas atividades recreativas gratuitas pensadas especialmente para elas.

Quando os portões foram abertos, às 10h, o pouco movimento permitiu a algumas delas ficarem por meia hora no pula-pula. O primeiro a subir no palco foi Tio Paulinho, seguido da dançarina e cantora Lore Improta, que animou não só as crianças, como os adolescentes e adultos. Nossa equipe de reportagem achou até fã-clube da loira.

No início da tarde, é a vez de Claudia Leitte se apresentar no local, com seu show Prainha.

Confira os registros do primeiro do novo Centro de Convenções com programação aberta ao público. As imagens são da fotógrafa Marina Silva, do CORREIO.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)