Confira o que abre e fecha no feriado da Proclamação da República em Salvador e RMS

O horário de funcionamento de alguns shoppings, espaços de lazer, serviços e mercados será alterado em Salvador e Região Metropolitana, na terça-feira (15), devido ao feriado do Dia da Proclamação da República. Confira:

SHOPPINGS

Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping

O Salvador Shopping e o Salvador Norte Shopping funcionam normalmente, das 9h às 22h, na próxima terça-feira (15), Dia da Proclamação da República. A exceção são algumas operações de serviço que terão horário especial. Consulte as programações:

Salvador Shopping (lojas e quiosques): 9h às 22h;

Smart Fit: 8h às 14h;

Bompreço: 8h às 21h;

Espaço Gourmet: a partir das 11h30;

Cinema: 12h30 às 0h30;

SAC, clínicas, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal: fechadas.

Salvador Norte Shopping (lojas e quiosques): 9h às 22h;

Clínicas Clivale: fechada;

Smart Fit: 8h às 14h;

Cinema: 13h às 22h;

Castramóvel: fechado.

Shopping Barra

Lojas – Funcionarão das 9h às 22h

Praça de Alimentação / fast food – Funciona das 9h às 22h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – Funcionam a partir das 12h

Cinema - Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.

Shopping da Bahia

Âncoras/Megalojas/Satélites – 09h às 22h

Lojas/Quiosques – 09h às 22h

Praças de Alimentação/Restaurantes: 09h às 22h

Clivale: Fechada

Pão de Açúcar: 09h às 22h

Bodytech: 09h às 13h, com acesso exclusivo pelo

Estacionamento D6

Shopping Bela Vista



O Shopping Bela Vista funcionará em horário normal, das 9h às 22h, na próxima terça.

Shopping Itaigara

Lojas e quiosques: Fechados

Praça de Alimentação – Fechada

Super Bompreço: Aberto das 7h às 18h

Subway: Atenderá pedidos por delivery

Bancos: Fechados

Lotérica: Fechada

Shopping Paseo

Lojas e Quiosques – Funcionamento 9h às 21h

Restaurantes – Funcionamento 9h às 21h

Programação do Cine Daten Paseo: conferir no site

Academia Alpha Fitness: conferir horário no site

Ebateca: Consultar programação no Instagram @ebatecapremium

Shopping Center Lapa

O Shopping Center Lapa irá funcionar em horário especial no feriado da Proclamação da República. Lojas e quiosques funcionam das 11h às 17h e a praça de alimentação e cinema funcionam das 11h às 19h. Neste dia, o Som na Praça funcionará das 16h às 18h.

Shopping Piedade

Na próxima terça-feira, o Shopping Piedade funciona em horário diferenciado, das 9h às 18h. Na quarta-feira (16), o shopping volta a funcionar normalmente das 9h às 20h.

Shopping Paralela

No feriado da Proclamação da República, as lojas, praça de alimentação e atrações de lazer vão funcionar normalmente, das 9h às 22h. O cinema funciona conforme a sua programação no site e o boliche segue sua programação normal.

Vitória Boulevard

Lojas e quiosques - fechados

Praça de alimentação - das 12h às 19h

Drogaria São Paulo - das 7h às 22h

RedeMix - das 6h30 às 20h

Alpha Fitness - confira no site

Parque Shopping Bahia

O shopping funcionará normalmente das 10h às 22h.

Boulevard Shopping Camaçari

O feriado da Proclamação da República fará com que algumas operações não funcionem no Boulevard Shopping Camaçari, como a Lotérica Boulevard, os cartórios do 1º e 2º Ofício de Notas de Camaçari, a UniFTC e Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). Este último também estará fechado na segunda (14). Já as lojas e espaços infantis abrirão normalmente, das 9h às 21h. O mesmo vale para a praça de alimentação, que iniciará a operação às 11h.

Mercadão da Bahia

Boxes: Das 8h às 15h

Praça de alimentação: Das 8h às 18h.

MERCADOS

Pão de Açúcar

As unidades do Pão de Açúcar funcionarão normalmente no dia 15. A loja Costa Azul abrirá das 7h às 21h, enquanto a unidade Shopping da Bahia funcionará das 9h às 22h.

Home Center Ferreira Costa -

A loja estará aberta das 8h às 21h.

Assaí Atacadista ​​​​​​

Lojas de Salvador:

ASSAÍ CIDADE BAIXA (CALÇADA)

Das 7h às 22h



ASSAÍ GOLF CLUB (JARDIM CAJAZEIRAS)

Das 7h às 22h



ASSAÍ PARIPE

Das 7h às 22h



ASSAÍ MUSSURUNGA

Das 7h às 22h



ASSAÍ BARRIS

Das 7h às 22h



ASSAÍ CABULA

Das 7h às 22h



ASSAÍ VASCO DA GAMA

Das 7h às 22h

Lojas do Interior:

ASSAÍ LAURO DE FREITAS

Das 7h às 22h



ASSAÍ CAMAÇARI

Das 7h às 22h



ASSAÍ FEIRA DE SANTANA

Das 7h às 22h



ASSAÍ TOMBA (FEIRA DE SANTANA)

Das 7h às 22h



ASSAÍ PAULO AFONSO

Das 8h às 18h



ASSAÍ SERRINHA

Das 7h às 22h



ASSAÍ JUAZEIRO

Das 7h às 22h



ASSAÍ VITÓRIA DA CONQUISTA

Das 7h às 22h



ASSAÍ JEQUIÉ

Das 7h às 22h



ASSAÍ GUANAMBI

Das 7h às 22h



ASSAÍ ILHÉUS

Das 7h às 22h



ASSAÍ SENHOR DO BONFIM

Das 7h às 16h



ASSAÍ ITAPETINGA

Das 7h às 22h



ASSAÍ BARREIRAS

Das 7h às 22h



ASSAÍ TEIXEIRA DE FREITAS

Fechada

SERVIÇOS

SineBahia e SAC

Por causa dos feriados do Servidor Público Estadual e Proclamação da República, a Rede SineBahia vai modificar o funcionamento para atendimento ao público nas unidades, a partir dessa sexta-feira (11). A Unidade Central do SineBahia, localizada no Terminal de Integração Pituaçu, em Salvador, não funcionará no período entre os dias 11 e 15 de novembro. O atendimento da unidade central retornará ao normal na próxima quarta-feira (16).

As unidades que estão nos postos da Rede SAC vão funcionar de acordo com os dias estabelecidos pela Secretaria de Administração (Saeb). Nessa sexta-feira (11), as unidades que funcionam em alguns postos da Rede SAC da capital, Região Metropolitana (RMS) e interior vão ficar fechadas. Em Salvador, as unidades dos postos SAC Cajazeiras, Comércio e Periperi , além de Candeias, na RMS, não abrem. No interior, apenas Itabuna e Juazeiro funcionam normalmente.

No sábado (12), somente as unidades dos postos SAC de grandes shoppings da capital e RMS atendem à população: Barra, Bela Vista e Shopping da Bahia, além da unidade do SAC Camaçari (Boulevard Shopping) e SAC Lauro de Freitas (Parque Shopping Bahia). Na segunda (14) e terça-feira (15), todas as unidades do SineBahia situadas nos postos da Rede SAC não vão funcionar. A partir de quarta-feira (16), o atendimento será retomado normalmente.

BANCOS

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias no Dia da Proclamação da República. Nos dias 14 de novembro e 16 de novembro, os bancos abrem normalmente nas localidades que não tiverem feriados municipais.

As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos dos bancos (internet e mobile banking). As contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e os carnês com vencimento no dia do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil.

REPARTIÇÕES PÚBLICAS

Em função do feriado prolongado da Proclamação da República, as repartições públicas municipais só retornarão às atividades normais na quarta-feira (16). No entanto, para garantir o funcionamento dos serviços essenciais em Salvador, a prefeitura montou um esquema especial em áreas como saúde, transporte e assistência social.

Trânsito – Os agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) atuarão normalmente nas ruas, atentos para agir imediatamente em casos de obstruções e outras intercorrências no trânsito. Equipes da autarquia também estarão monitorando os locais de grande movimentação de entrada e saída da cidade, como a Rodoviária, o Ferry Boat, a Feira de São Joaquim e a avenida Luís Viana (Paralela).

No Núcleo de Operação Assistida (NOA) agentes farão o monitoramento do tráfego 24h durante todo o período, por meio das câmeras de videomonitoramento, auxiliando as equipes que estarão em rondas. As blitze da Operação Respeite a Vida também serão realizadas normalmente durante o período.

O setor de atendimento ao público, para serviços como defesa, recurso e credenciais especiais, por exemplo, não funcionará na segunda (14) e na terça (15). Os setores de liberação de veículos custodiados não funcionam no dia do feriado (15), mas funcionam na segunda (14).

O cidadão pode entrar em contato com a autarquia pelo Fala Salvador, número 156, ou pelo aplicativo NOA Cidadão.

Transporte – Neste domingo (12) haverá operação especial para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com reforço de 170 linhas, além da Operação Praia, em atendimento ao público que pretende frequentar a orla da cidade. Na segunda-feira (14), os ônibus circulam com frota normal de dia útil e, na terça-feira (15), a frota é reduzida na cidade em função do feriado, com reforço apenas na Operação Praia.

Já o BRT funciona normalmente todos os dias, das 6h às 22h, assim como a Travessia Marítima Plataforma-Ribeira, de segunda a sábado, das 6h às 17h, e no domingo, das 7h às 19h.

Saúde – As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) funcionarão durante 24h. As demais unidades de saúde não funcionarão na segunda (14) e terça-feira (15), e retomam o atendimento a partir das 8h, da próxima quarta-feira (16).

Salvamar – A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) manterá o efetivo de 80 agentes diariamente, dentre salva-vidas e administrativo, e 32 postos instalados entre as praias de Jardim de Alah e Ipitanga. Em caso de emergência, além do contato direto com os profissionais nas praias, o serviço pode ser acionado através do número (71) 3202-4970. Já nas demais praias fora do trecho Jardim de Alah/Ipitanga, o contato deverá ser feito com o Grupamento Marítimo (Gmar), do Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

Guarda Municipal – A Guarda Civil Municipal (GCM) irá intensificar as fiscalizações nas praças, parques e vias públicas durante o feriadão, além de se manter atenta para apoiar operações dos demais órgãos que venham a ser desenvolvidas na capital.

Fiscalização e urbanismo – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) seguecom as ações de fiscalização no feriadão, em regime de plantão, inspecionando a regularidade dos estabelecimentos comerciais e eventos em Salvador. Já o atendimento presencial estará suspenso e retornará na quarta-feira (16).

Defesa Civil – A Defesa Civil de Salvador (Codesal) funciona ininterruptamente, em regime de plantão 24 horas, para atender às solicitações da população. Em caso de risco de queda de árvore, deslizamento de terra, alagamento de imóvel e desabamentos, entre outras ocorrências, a população deve entrar em contato com a Codesal, de forma gratuita, pelo telefone 199.

Assistência social – A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) manterá em funcionamento, durante o feriadão, o Serviço Especializado em Abordagem Social, o acesso ao auxílio funeral e as Unidades de Acolhimento Institucional (UAIs).

Limpeza – Os serviços de limpeza e coleta na cidade seguem normalmente no feriadão.

Prefeitura-Bairro – As dez unidades administrativas da Prefeitura-Bairro também terão o atendimento alterado neste feriado prolongado. O atendimento ao público estará suspenso na segunda (14) e na terça-feira (15), retornando à normalidade na quarta-feira (16).

Simm – O Serviço Municipal de Intermediação de Mão-de-Obra retomará o atendimento na quarta-feira (16).

Espaços culturais – Os espaços culturais administrados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), que incluem a Cidade da Música da Bahia (Comércio), Casa do Rio Vermelho (Rio Vermelho) e Casa do Carnaval da Bahia (Praça da Sé) mantém o funcionamento já rotineiro até domingo (13), a partir das 10h. Estes locais voltam a funcionar normalmente no feriado, como de costume, na terça-feira (15). Já os espaços Pierre Verger da Fotografia Baiana e o Carybé das Artes funcionam ininterruptamente até segunda (14) e retomam as atividades na próxima quarta-feira (16).

Os espaços Boca de Brasa, localizados em pontos estratégicos da cidade, tem expediente até este sábado (12) e retomam as atividades na quarta-feira (16). Seguem o mesmo esquema de funcionamento o Espaço Cultural da Barroquinha, no Centro, e a Casa do Benin, no Pelourinho.

O Museu do Mar Aleixo Belov estará fechado na terça (15).