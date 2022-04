Confira o que abre e fecha no feriado da Semana Santa em Salvador e RMS

A Páscoa e a Sexta-Feira da Paixão estão chegando e os baianos já se preparam para curtir o primeiro e, nacionalmente, único feriado prolongado de 2022. Da sexta-feira (15) a domingo (17), estabelecimentos como shoppings, supermercados e centros de compras funcionam com horários diferentes e alguns fazem programação especial para celebrar. Confira como será o acesso a estes locais nesta semana.

Shoppings

Salvador Shopping:

Sexta-Feira da Paixão (15)

Bompreço: 8h às 21h;

Espaço Gourmet: a partir das 12h;

Alimentação, Lazer, Lojas âncoras e megalojas, farmácias e Salvador Shopping Online/Drive Thru (apenas das lojas em funcionamento): 12h às 21h;

Cinemark: 14h às 22h;

Bancos, Correios, farmácias de manipulação, Lotérica, SAC, demais lojas e quiosques: fechados.



Sábado de Aleluia (16) – Funcionamento normal

Bompreço: 8h às 22h;

Todo o shopping: 9h às 22h;



Domingo de Páscoa (17)

Bompreço: 8h às 21h;

Alimentação, lazer e lojas âncoras: 12h às 21h;

Demais lojas e quiosques: 13h às 21h;

SAC, bancos, Correios e Lotéricas: fechados.



Salvador Norte Shopping



Sexta-Feira da Paixão (15)



Big Bompreço – 7h às 21h

Alimentação, Lazer, Lojas ncoras e Megalojas, Salões e Farmácias, Salvador Norte Online/Drive Thru (apenas lojas em funcionamento): das 12h às 21h;

Cinépolis: 13h30 às 22h;

Demais lojas e quiosques, Clivale e Caixa: fechados.



Sábado de Aleluia (16)

Big Bompreço – 9h às 22h

Shopping: Funcionamento normal: das 9h às 22h.



Domingo de Páscoa (17)



Big Bompreço: 8h às 21h.

Alimentação e Lazer: das 12h às 21h

Demais Lojas: das 13h às 21h



Até 17 de abril, os clientes que adquirirem R$80 em compras nos sites de compras do Salvador Shopping e Salvador Norte, ganharão uma garrafa de vinho italiano Rosso Beneventano (750 ml), com disponibilidade de um brinde por cliente. As compras devem ser feitas através dos sites www.salvadorshoppingonline.com.br e www.salvadornorteonline.com.br .

Shopping Paralela

Funcionam no feriado de sexta-feira (15) as lojas âncoras/megalojas, farmácia, supermercado, salão de beleza e academia das 13h às 21h. Praça de alimentação e lazer funcionam das 12h às 21h. No sábado, o funcionamento é das 09h às 22h e o lazer das 12h às 22h. No domingo, o centro de compras abre das 13h às 21h. Praça de alimentação e lazer, das 12h às 21h. O cinema funciona conforme a programação disponível no site da UCI. Mais informações no http://www.shoppingparalela.com.br, no Instagram e Facebook.

Vitória Boulevard

Lojas e quiosques

Sexta-feira (15)– Fechadas.

Sábado (16) – Das 9h às 20h.

Domingo (17) – Fechadas.

Praça de alimentação

Sexta-feira (15)– Fechada.

Sábado (16) – Das 9h às 20h.

Domingo (17) – Das 12h às 19h.

Drogaria São Paulo

Sexta-feira (15) – Das 7h às 22h.

Sábado (16) – Das 7h às 22h.

Domingo (17) – Das 7h às 22h.

RedeMix

Sexta-feira (15)– Das 6h30 às 20h.

Sábado (16) – Das 6h30 às 21h.

Domingo (17) – Das 6h30 às 20h.

Alpha Fitness

Sexta-feira (15) – Fechada.

Sábado (16) – Das 8h às 14h.

Domingo (17) – Das 9h às 13h.

Shopping Piedade

Segunda a quinta-feira (11 a 14): funcionamento normal, das 9 às 21h.

Sexta-feira (15): funcionarão apenas as Lojas Americanas e Le Biscuit, das 9h às 17h.

Sábado (16): funcionamento normal, das 9h às 20h.

Domingo (17): funcionarão apenas as Lojas Americanas e Le Biscuit, das 9h às 17h.

Shopping Barra

Sexta-feira (15)

Lojas – Funcionarão as lojas âncoras (grandes redes), das 12h às 20h

Praça de Alimentação/fast food – Funciona das 12h às 20h

Drive thru – Funciona das 12h às 20h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – Funcionam a partir das 12h até 23h

Delivery – Funciona das 12h às 20h

Cinema - Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.

Sábado (16)

Lojas – Funcionarão normalmente, das 9h às 22h

Praça de Alimentação / fast food – Funciona das 9h às 22h

Drive thru – Funciona das 9h às 22h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – Funcionam a partir das 12h

Delivery – Funciona das 9h às 22h

Cinema - Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.

Domingo (17)

Lojas – Funcionarão das 12h às 20h

Praça de Alimentação / fast food – Funciona das 12h às 20h

Drive thru – Funciona das 12h às 20h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – Funcionam a partir das 12h

Delivery – Funciona das 12h às 20h

Cinema - Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br

Parada Encantada de Páscoa

O Shopping Barra promove um desfile gratuito nos dias 14, 16 e 17 de abril, com personagens fofíssimos, interação com a garotada para fotos e distribuição de orelhinhas de coelho, para deixar todo mundo no clima do feriado. Os pequenos poderão ainda participar da caça aos ovos. Nas lojas participantes, os ovinhos de chocolate serão uma surpresa à parte. O evento acontecerá na saída do Barra Gourmet no L1, às 14h; saída da Riachuelo no L2, às 16h; e saindo da Renner nos pisos L3 e L4, às 18h.

Shopping Itaigara

Sexta-feira (15)

Lojas e quiosques: Fechados

Praça de Alimentação – Não funcionará

Super Bompreço: Aberto das 7h às 18h

Bancos: Fechados

Lotérica: Fechada

Sábado (16)

Lojas e quiosques: Funcionarão das 9h às 20h

Praça de Alimentação – Funcionará das 9h às 20h

Super Bompreço: Aberto das 7h às 22h

Bancos: Não funcionam

Lotérica: Funciona das 9h às 15h30

Domingo (17)

Lojas e quiosques: Fechados

Praça de Alimentação – Fechada

Super Bompreço: Aberto das 7h às 18h

Bancos e Lotérica: Fechados

Center Lapa

O Shopping Center Lapa funcionará em horários diferenciados durante o feriado de Páscoa. Na Sexta-feira Santa (15), às Lojas Americanas, Riachuelo, C&A e Marisa funcionarão das 11 às 17h, Praça de Alimentação e Cinema, das 11 às 19h e as demais operações estarão fechadas. O expediente será normalizado no sábado (16), quando todas as lojas e quiosques funcionarão das 9h às 20h. Já no domingo de Páscoa (17), as Lojas Americanas, Riachuelo, C&A e Marisa funcionarão das 11 às 17h, Praça de Alimentação e Cinema, das 11 às 19h. Aos domingos o estacionamento é gratuito para clientes que realizarem compras acima de R$ 10.

Shopping da Bahia

Sexta-feira (15/04)

Lojas Âncoras/Megalojas/Satélites – 12h às 21h

Lojas/Quiosques – Fechados

Praças de Alimentação/Restaurantes: 12h às 21h

Pão de Açúcar: 12h às 21h

Playland: 12h às 21h

Planeta Criança: 12h às 21h

Clivale: Fechada

Cinemas: Conforme programação no site: www.ucicinemas.com.br

Bodytech: 09h às 13h, com acesso exclusivo pela Estacionamento D5



Sábado (16/04)

Lojas Âncoras/Megalojas/Satélites - funcionamento normal

Lojas /Quiosques: 09h às 22h

Praças de Alimentação/Restaurantes: 09h às 22h

Clivale: 07h às 13h

Bodytech: 08h às 15h



Domingo (17/04)

Lojas/Quiosques: 13h às 21h

Lojas Âncoras/Praças de Alimentação/Restaurantes: 12h às 21h

Clivale: Fechada

Bodytech: 09h às 13h, com acesso exclusivo pela Estacionamento D5



Shopping Bela Vista

O Shopping Bela Vista funcionará em horário especial nesta sexta-feira (15/04), quando se comemora o feriado de Sexta-feira Santa. Neste dia, o empreendimento funcionará das 12h às 21h para lojas âncoras, Alimentação, salões de beleza, supermercado GBarbosa, farmácias, Lazer e Drive do Bela. As demais lojas e quiosques associados ao Sindicato dos Comerciários estarão fechados. O Cinema, SAC, academia Alpha Fitness e o Centros Médico Bela Vista funcionarão em horários independentes, que poderão ser consultados nos respectivos sites. No sábado (16/04) e domingo (17/04), o Bela Vista funcionará normalmente.

• Sexta-feira (15/04) - das 12h às 21h – Lojas âncoras, Alimentação, salões de beleza, supermercado GBarbosa, farmácias, Lazer e Drive do Bela. Demais lojas e quiosques fechados.

• Sábado (16/04) e domingo (17/04) - Normal



Parque Shopping Bahia

Sexta-feira (15/04)

Lojas âncoras e alimentação - das 12 às 21h

Demais lojas, quiosques e eventos - das 13h às 21h

Alameda gourmet - das 12h às 22h

CLIVALEMAIS e Laboratório Linus Pauling - Fechados

Sábado (16/04) - das 10h às 22h

Domingo (17/04) - das 12h às 21h

Boulevard Camaçari

O Boulevard Shopping Camaçari funcionará em horário especial no feriadão da Semana Santa. Lojas e espaços infantis, por exemplo, atenderão das 14h às 21h, na Sexta-feira Santa (dia 15). As exceções serão as lojas âncoras (C&A, Renner, Riachuelo, Le Biscuit e Lojas Americanas), que abrirão às 13h. Já a praça de alimentação e o Magic Games operarão, no mesmo dia, das 12h às 21h. O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), lotérica e os cartórios do 1º e 2º Ofício de Notas de Camaçari, estarão fechados na sexta, voltando a atender no sábado, 16, em horário normal para este dia, exceto os cartórios.

>> Lojas e espaços infantis:

Sexta-feira, 15 – Das 14h às 21h (âncoras abrem às 13h).

Sábado, 16 – Das 9h às 21h.

Domingo, 17 – Das 14h às 21h (âncoras, das 13h às 21h).

>> Praça de alimentação e Magic Games:

Sexta-feira, 15 – Das 12h às 21h.

Sábado, 16 – Das 11h às 21h.

Domingo, 17 – Das 12h às 21h.

>> Academia Smart Fit:

Sexta-feira, 15 – Fechada.

Sábado, 16 – Das 8h às 17h.

Domingo, 17 – Das 8h às 14h.

>> Cinemark:

Conforme a programação (confira aqui).

>> SAC – Serviço de Atendimento ao Cidadão

Sexta-feira, 15 – Fechado.

Sábado, 16 – Das 9h às 13h.

Domingo, 17 – Fechado.

>> Cartórios do 1º e 2º Ofício de Notas de Camaçari

Sexta-feira, 15 – Fechados.

Sábado, 16 – Fechados.

Domingo, 17 – Fechados.

>> Lotérica:

Sexta-feira, 15 – Fechada.

Sábado, 16 – Das 10h às 18h.

Domingo, 17 – Fechada.





Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias nos feriados de Sexta-feira da Paixão (15) e Tiradentes (21).

Por se tratar de feriados nacionais, não haverá expediente nas agências. No sexta (22), o atendimento ao público acontece normalmente.

Como de costume, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking).

“Os atendimentos pelo celular, pelo computador e telefônico (call centers) estão disponíveis e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário. Graças ao expressivo investimento dos bancos em tecnologia e automação (R$ 25,7 bilhões em 2020), os canais eletrônicos assumiram a condição de canal mais utilizado para as transações bancárias, por ser uma alternativa prática e extremamente segura”, explica o diretor-adjunto de Serviços da Febraban, Walter Tadeu de Faria.

Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento nos dias 15 e 21 de abril poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil aos feriados, ou seja, nos dias 18 e 22 de abril. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos.

Já os boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via Débito Direto Autorizado (DDA).

Agências do INSS

As agências do INSS da Bahia estarão fechadas para o atendimento ao público somente na sexta-feira (15) e voltam a funcionar normalmente na segunda (18). No sábado (16), a central 135 continuará atendendo.



Supermercados

Ferreira Costa

A loja estará fechada no feriado de sexta-feira (15). Sábado e domingo abre normalmente.

Pão de Açúcar

Unidade Costa Azul:

Sexta a domingo (15 a 17/04) - 07h às 20h

Unidade Shopping da Bahia:

Sexta-feira (15/04) - 12h às 21h

Sábado (16/04) - 09h às 22h

Domingo (17/04) - 12h às 21h

Repartições públicas

Semop – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM) e com a Transalvador, têm fiscalizado diariamente, desde a última sexta-feira (8) até o próximo sábado (16), a Feira de São Joaquim e os mercados populares para coibir o aumento abusivo de preços, entre outras infrações.

Sedur - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) irá intensificar a fiscalização no feriadão, em regime de plantão, com o objetivo de verificar a regularidade de estabelecimentos comerciais e eventos em Salvador.

O órgão também realiza operações de combate à poluição sonora, publicidade e construções irregulares. As denúncias devem ser feitas através do Fala Salvador 156. Na quinta (14) e na sexta-feira (15), o atendimento presencial da pasta está suspenso.

Sempre – A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) manterá em funcionamento ininterrupto as abordagens de rua e o trabalho nas Unidades de Acolhimento Institucional (UAI). Demais atividades presenciais, incluindo os Restaurantes Populares, estão suspensas na quinta (14) e na sexta-feira (15).

Defesa Civil - Como serviço essencial da Prefeitura, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) funciona todos os dias em regime de plantão 24h. Na Semana Santa, inclusive na Sexta-Feira da Paixão (15), equipes do órgão estarão de prontidão para atender as solicitações, dentro da Operação Chuva.

Em caso de risco de queda de árvore, deslizamento de terra, alagamento de imóvel e desabamentos, entre outras ocorrências, a população deve entrar em contato com a Codesal, de forma gratuita, pelo telefone 199.

Limpurb – Os serviços da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) serão realizados normalmente no período.

Saúde – O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs e PAs) administrados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) funcionam normalmente ao longo de toda a Semana Santa. O atendimento presencial nas demais unidades está suspenso na quinta (14) e na sexta-feira (15).

Educação – As escolas municipais vão funcionar até quarta-feira (13) e retornam na segunda-feira (18).

Manutenção – A Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) e a Companhia de Desenvolvimento Urbano (Desal) realizam plantões de 24h no feriado. Somente o setor administrativo tem folga de quinta-feira (ponto facultativo) a domingo.

Transporte – Para o feriadão da Semana Santa, o transporte funcionará em horário especial. Na quinta-feira (14), o funcionamento será normal de dia útil. No feriado da Sexta-feira Santa (15), a frota de ônibus será reduzida na cidade. Já no sábado e domingo, não haverá mudanças na operação do final de semana.

Os planos inclinados e elevadores também irão funcionar normalmente na quinta-feira (14), exceto o Plano Inclinado Gonçalves, que entrará em manutenção nesta quinta (14) e previsão de retorno para a segunda-feira (19). O Elevador Lacerda funcionará normalmente entre sexta (15) e domingo (17), com horário de atendimento das 7h às 19h. Na sexta, todos os demais ascensores estarão fechados e apenas o Plano Inclinado Liberdade/Calçada funcionará no sábado (16), das 7h às 13h.

Prefeituras-Bairro – As unidades de Prefeituras-Bairro estarão fechadas quinta e sexta-feira, retornando o atendimento na segunda-feira (18), às 8h.

Simm – O atendimento do Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm) segue até esta quarta-feira (13), com retorno na segunda-feira (18).

SAC

O SAC suspende o atendimento em todos os postos nos feriados de Sexta-Feira da Paixão (15) e no Dia de Tiradentes (21). Na próxima quinta-feira (14), que antecede ao feriado da sexta-feira santa, o funcionamento é normal em toda a rede. O mesmo acontece no dia 22 de abril, uma sexta-feira, após o feriado de Tiradentes. Nos sábados, dias 16 e 23, apenas os postos de shopping na capital e Região Metropolitana de Salvador (RMS), atendem à população. O SAC Móvel não atende no dia 15 nos municípios de Planaltino e Firmino Alves.

HEMOBA



A Fundação Hemoba estará presente com o Hemóvel na Base Naval de Aratu da Marinha do Brasil, na capital baiana, nesta quarta e quinta-feira (13 e 14/04), a partir das 8 horas, para a coleta de sangue. A ação é uma parceria da Hemoba com o comando da Base para divulgar a importância da doação de sangue e cadastro de medula óssea entre os militares da Marinha.

Horário de atendimento – Na Semana Santa, em Salvador, a sede da hemoba, na avenida Vasco da Gama, funcionará de 7h às 18h30, nos dias 13 e 14, e de 7h30 às 12h30, no dia 16; as unidades de coleta nos hospitais Ana Nery e do Subúrbio atenderão nos dias 13 e 14, de 7h30 às 16h30; a coleta itinerante no Salvador Shopping estará aberta de 9 às 18h, nos dias 13, 14 e 16/04, e a do Salvador Norte, das 9 às 18h, no dia 16; a unidade nas Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) estará fechada todos os dias durante o feriado. Na Sexta-feira da Paixão, dia 15, as unidades da Hemoba não funcionarão. No interior do estado, atenderão em horário especial disponível no site da instituição (www.hemoba.ba.gov.br).

Critérios para doação: Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal, é necessário também apresentar um documento original com foto, estar com o peso acima de 50 kg, estar bem descansado e alimentado, ter evitando alimentos gordurosos algumas horas antes da doação, não fumar por pelo menos duas horas e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes.

Prazo das vacinas: Pessoas que tomaram a vacina da gripe ou o imunizante Coronavac, devem aguardar 48h para realizar a doação. As demais vacinas contra a Covid-19, como Astrazeneca, Pfizer e Jassen, impedem a doação de sangue por 07 dias.