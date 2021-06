Confira o que abre e o que fecha em Salvador no feriado de Corpus Christi

Lá vem o feriado. Essa quinta-feira (3) marca o dia de Corpus Christi e aí já fica a pergunta: o que abre? O que fecha? Repartições públicas, transporte e centros comerciais alteram seu funcionamento, e o CORREIO listou os horários a seguir.

Nunca é tarde para lembrar que o governo do estado prorrogou o toque de recolher entre 21h às 5h, em toda a Bahia, até 8 de junho. Nos municípios localizados nas regiões da Chapada Diamantina, Oeste, Irecê, Jacobina, Sudoeste e Extremo-Sul, o toque de recolher vale das 20h às 5h.

Os estabelecimentos comerciais que funcionem como restaurantes, bares e congêneres, localizados nessas seis regiões, deverão encerrar o atendimento presencial às 19h, sendo permitidos os serviços de delivery de alimentação até as 0h.

Nos municípios integrantes das regiões de saúde em que a taxa de ocupação de leitos de UTI seja igual ou inferior a 75%, por cinco dias consecutivos, a restrição na locomoção noturna será válida das 22h às 5h.

Segue proibida, em todo estado, a venda de bebida alcoólica em qualquer estabelecimento, inclusive por delivery, no período das 18h de 4 de junho até 5h de 7 de junho.

A comercialização de bebida alcoólica no fim de semana será liberada somente em municípios integrantes de regiões de saúde em que a taxa de ocupação de leitos de UTI vier a se manter igual ou inferior a 75%, por cinco dias consecutivos.

Região Metropolitana de Salvador

Em Camaçari, Candeias, Dias D’Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Vera Cruz, a restrição de locomoção noturna ocorrerá das 20h às 5h, entre os dias 3 e 7 de junho. No dias 1º e 2, o toque de recolher será das 22h às 5h.

Ainda nesses municípios da Região Metropolitana de Salvador (RMS), a venda de bebida alcoólica fica proibida em qualquer estabelecimento, inclusive por delivery, das 20h de 4 de junho até as 5h de 7 de junho.

A circulação do ferry-boat será suspensa das 22h30 às 5h, no período de 1º de junho a 8 de junho, ficando vedado o funcionamento nos dias 5 e 6 de junho. As lanchinhas não devem circular das 22h30 às 5h, até 8 de junho, limitada a ocupação ao máximo de 50% da capacidade da embarcação nos dias 5 e 6 de junho.

De 4 de junho a 6 de junho, a circulação dos meios de transporte metropolitanos será suspensa das 20h30 às 5h. Também de 4 de junho a 6 de junho, os ferry boats e as lanchinhas não funcionarão das 20h30 às 5h.

No dia do feriado, haverá travessia normal até as 21h30, no ferry-boat. A interrupção encerra na segunda (3), com viagens de 5 às 21h30.

Em Salvador, o toque de recolher será antecipado para as 20h e as praias da capital baiana estarão fechadas. Além disso, também haverá proibição da venda de bebidas nos estabelecimentos comerciais. O expediente nas repartições públicas estará suspenso na quinta (3), retornando à normalidade na sexta-feira (4).

Serviços em Salvador:



Saúde

Durante o feriado, as unidades de pronto-atendimento de saúde do município estarão disponíveis para os cidadãos que precisarem de atendimento em urgência e emergência. São elas: San Martin, Brotas, Valéria, Periperi, Paripe, Pirajá/Santo Inácio, Itapuã, Cidade Baixa, Vale dos Barris e Parque São Cristóvão.

Defesa Civil

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) estará em alerta para atender possíveis ocorrências em função do período chuvoso, dentro da Operação Chuva 2021. Além disso, o efetivo funcionará em regime de plantão, com engenheiros, assistentes sociais, motoristas e telefonistas disponíveis para atendimento de solicitações.

Em caso de risco de queda de árvore, deslizamento de terra, alagamento de imóvel e desabamentos, dentre outros incidentes comuns ao período chuvoso, a população deve entrar em contato com a Codesal, de forma gratuita, pelo telefone 199.

Manutenção

Também dentro da Operação Chuva, a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) tem equipes de plantão 24h, todos os dias, para ações como limpeza de bueiros e tapa-buracos.

Prevenção à violência

A Guarda Civil Municipal (GCM) vai trabalhar com 80 agentes que irão fiscalizar as praias de Salvador, que serão divididos estrategicamente ao longo dos mais de 60km de faixa litorânea. Um efetivo também dará apoio às ações realizadas por órgãos municipais, a exemplo das fiscalizações realizadas pelas secretarias de Ordem Pública (Semop) e Desenvolvimento Urbano (Sedur).

Fiscalização

O atendimento presencial na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) será suspenso na quinta-feira (3), retornando na sexta (4) por meio de agendamento. Já os agentes de fiscalização estão nas ruas diariamente realizando operações para garantir o cumprimento dos decretos de combate à Covid-19. As denúncias relativas ao coronavírus devem ser feitas através do Disk Coronavírus 160.

Mercados

Todos os mercados municipais também terão horário de funcionamento diferenciado em virtude do feriado desta quinta-feira (3). Ou seja, funcionarão das 6h às 13h.

Trânsito e mobilidade

Os agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) atuarão em rondas nas ruas atentos para agir imediatamente em casos de obstruções e outras demandas no trânsito, além de ordenar os fluxos. As equipes do órgão estarão monitorando os locais de grande movimentação de entrada e saída da cidade, como a Rodoviária, o Ferry Boat, a Feira de São Joaquim e a avenida Luís Viana (Paralela). Já os agentes de fiscalização de transporte também vão atuar em regime de plantão para o ordenamento do transporte .

O Núcleo de Operação Assistida (NOA) também estará monitorando o tráfego 24h durante todo o período, através das câmeras de videomonitoramento, auxiliando as equipes que estarão em rondas. As blitze de Lei Seca também serão realizadas normalmente durante o período.

O setor de liberação de veículos apreendidos do órgão não funcionará na quinta-feira (3). O atendimento será normal na sexta-feira (4), das 8h às 16h30, e no sábado (5), das 8h às 12h e das 14h às 16h. O cidadão pode entrar em contato com a autarquia pelo Fala Salvador, no número 156, ou pelo aplicativo NOA Cidadão.

Shoppings

- Shopping Center Lapa

Quinta (3): 10h às 19h. Abertura das lojas facultativa das 10h às 11h e das 17h às 19h

- Shopping da Bahia

Quinta, sexta e sábado

Lojas/quiosques: 10h às 19h

Praça de Alimentação: 10h às 19h

Domingo: 13h às 19h

Praça de alimentação: 12h às 19h

Clivale:

Quinta - fechado

Sexta - 9h às 20h

Sábado - 7h às 13h

Domingo - fechada

Bodytech

Quinta - 9h Às 13h, acesso pelo estacionamento D5

Sexta e sábado - 8h às 15h, acesso pelo D5

Domingo - 9h às 13h,, acesso pelo D5

- Shopping Bela Vista

Quinta (3), Sexta e sábado: lojas e quiosques das 10h às 19h; praça de alimentação das 11h às 19h; Gbarbosa: 9 às 19h

Domingo: 13h às 19h; praça de alimentação a partir das 12h

Gbarbosa: 11h às 19h

- Shopping Paralela

Quinta (3), sexta e sábado: 10h às 19h

Domingo

Praça de alimentação: 12h às 19h

Lojas: 13h às 19h

Delivery: 13 às 19h

- Shopping Piedade

Quinta (03) de junho: das 10h às 19h, sendo que das 10h às 11h e das 17h às 19h o funcionamento das operações será facultativo.

Sexta-feira e no sábado (04 e 05/06): das 10h às 19h.

DOMINGO

Fechado

Salvador Norte:

Dia 03/06 | Quinta-feira: 10h às 19h;

Dia 04 e 05/06 | Sexta e sábado: 10h às 19h;

Dia 06/06 | Domingo: 12h às 19h (todas as lojas);

Cinépolis e Cinépolis Vip: quinta a domingo: 13h às 19h;

Salvador Shopping:

Dia 03/06 | Quinta-feira: 10h às 19h;

Dia 04 e 05/06 | Sexta e sábado: 10h às 19h;

Dia 06/06 | Domingo: âncoras e alimentação: 12h às 19h; lojas satélites e quiosques: 13h às 19h;

Cinemark: quinta a domingo: 13h às 19h;

Espaço Gourmet: quinta a sábado: 11h às 19h; domingo: 12h às 19h;