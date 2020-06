Confira o trailer de alguns dos jogos do PlayStation 5

O lançamento do PlayStation 5, a nova versão do console da Sony, deixou muita gente empolgada, claro. Mesmo sem maiores detalhes, como preço, data de lançamento e questões com retrocompatibilidade e PSVR. Dizem por aí, que o PS5 não chega no Brasil por menos de R$ 4.000. Vamos esperar. Confira abaixo o vídeo de apresentação do console:

Além do console, a Sony também apresentou alguns dos jogos que estarão no PS5. O visual, amigo... Confira alguns dos principais games.

NBA 2k21



GTA V



Resident Evil 8



Gran Turismo 7



Hitman III



Demon's Souls



Marvel’s Spider-Man Miles Morales