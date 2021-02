Confira os melhores cliques da hashtag #CorreioFolia2021

Engana-se quem acha que o Carnaval de 2021 não aconteceu na Bahia. De casa, seguindo todos os protocolos contra a pandemia da covid-19, um grande número de foliões aproveitaram a festa momesca. Seja tomando uns drinks com a família ou aproveitando as diversas lives carnavalescas de peso, como as de Bell Marques, Daniela Mercury, Cláudia Leitte e Ivete Sangalo, pessoas de todo o Brasil puderam acompanhar o sabor do carnaval baiano, mesmo de longe dos circuitos Campo Grande e Barra/Ondina.

Entre esses foliões, encontram-se diversas pessoas que eternizaram seus momentos nas redes sociais através da hashtag #CorreioFolia2021, compartilhando conosco seus momentos na folia. Uma dessas foliãs foi a professora Malu Pimentel, de Salvador, que afirmou que viu todas as lives possíveis da folia: “Meu carnaval foi em casa. Eu vi tudo! Infelizmente não podemos sair, mas ainda assim, a folia em nosso lar deu pra curtir bastante”. Ela compartilhou uma imagem do Carnaval do ano passado, acompanhada de familiares, e ressaltou a importância da festa sem violência.

A mesma tônica foi seguida pela assistente social Joice Fernandes, que também compartilhou uma foto com a família curtindo o Carnaval de 2020 no circuito do Campo Grande. “Foi um carnaval atípico para mim e para minha família, afinal todos somos apaixonados pela festa”, afirmou. “Em fevereiro, Salvador tem um cheiro e uma cor diferente. É bem triste essa pandemia. Eu até chorei quando caminhei nesses dias pela Avenida Sete. Mas é isso, a gente foi privado disso, mas conseguimos curtir em casa, junto de quem a gente ama”.

Confira abaixo os cliques dos leitores do CORREIO* através da hashtag #CorreioFolia2021: