Confira quem prestigiou a festa de 40 anos de Tiago Correia

O deputado estatual Tiago Correia completou recentemente 40 anos. Durante a comemoração, ontem à noite, no Restaurante Amado, ele agradecia o carinho dos amigos com a seguinte mensagem: “Fazer 40 é como fazer 35, 37 ou 39. Talvez, a expectativa dos outros seja maior do que da gente. Continuamos os mesmos! O bom é que os amigos comemoram com mais vontade, então a gente aproveita!”. Abaixo, alguns registros de quem prestigiou o aniversariante.

Confira as fotos feitas por Elias Dantas, do Alô Alô Bahia.

Tiago Correia

Ana Coelho e Tiago Correia

Rosário Magalhães, Tiago Correia e Antonio Carlos Júnior

Daniela e Adolfo Viana Neto com Tiago Correia

Eugênio e Eliane Carvalho

Guilherme Bellintani e Tiago Correia

Bruno Reis e Rebecca Cardoso

João Roma, Tiago Correia e Roberta Roma

Gercino Coelho

Renata Gama Lobo, Renata de Magalhães Correia e Andrea Brito

Alexandre Aleluia e Adolfo Viana Neto