Confira vagas de emprego em Salvador para esta quinta-feira (28)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 26 vagas de emprego para esta quinta-feira (28). Os candidatos devem acessar o site (clique aqui) para agendar o atendimento a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via WhatsApp – a escolha é feita no momento do agendamento.

VAGAS

Topógrafo

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário R$2.324,79 + benefícios

2 Vagas

Técnico de Audio e Iluminação

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para residir em Imbassaí (condomínio de funcionários) ou ser morador da região de Mata de São João.

Salário R$2.164,60 + benefícios

1 Vaga

Consultor comercial

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH B, possuir veículo e disponibilidade para viajar.

Salário R$1.680,00 + benefícios

3 Vagas

Agente de portaria

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário R$1.212,00 + benefícios

2 Vagas

Auxiliar de Cozinha

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para trabalhar na Pituba e noite/madrugada

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga



Servente de Limpeza

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de logística ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, 3 meses de experiência, conhecimento em Informática.

Salário R$1.219,40 + benefícios

1 Vaga

Padeiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário R$1.212,00 + benefícios

1 Vaga

Assistente de Vendas

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: Conhecimento de Informática e CNH B

Salário R$1.400,00 + benefícios

1 Vaga

Operador de Calandras em Tecidos

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Torneiro mecânico

Ensino fundamental, 6 meses de experiência.

Salário R$3.500,00 + benefícios

1 Vaga

Agente de crédito

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga

Gerente de vendas

Ensino superior completo em Administração ou Gestão Comercial, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH B, possuir veículo e disponibilidade para viajar.

Salário R$3.000,00 + benefícios

1 Vaga

Pintor de Veículo

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas

Forneiro ( padaria )

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, disponibilidade para trabalhar em Simões Filho.

Salário R$1.577,00 + benefícios

1 Vaga

Encanador

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter CNH A ou B desejável ser morador de Pirajá e região

Salário R$2.104,77 + benefícios

3 Vagas

Agente Comercial

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter CNH A desejável ser morador de Pirajá e região

Salário R$1.446,44 + benefícios

2 Vagas