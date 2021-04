Confusão faz 46 pessoas tomarem vacina contra a covid-19 ao invés da de gripe

46 pessoas foram vacinadas contra a covid-19 por engano na cidade de Itirapina, interior de São Paulo, nesta terça-feira. 18 adultos, incluindo uma gestante, e 28 crianças foram até um posto tomar uma dose contra a gripe, mas acabaram recebedo a Coronavac.

Oa G1, o infectologista Bernardino Souto diz que ainda não há testes suficientes para determinar os efeitos da Coronavac em crianças e gestantes e que, por isso, os pacientes que tomaram a vacina por engano devem ser acompanhados clinicamente.

"A luz da expêriencia com outras vacinas feitas com vírus inativado é possível que as crianças e gestantes acidentalmente vacinadas com a Coronavac não tenham efeitos adversos importantes, mas não há estudos clíncicos suficientes para dar essa certeza. É adequado manter essas pessoas sob monitoramento ao longo de algumas semanas ou meses para verificar alguma ocorrência que possa ser relacionada à vacina. No caso das gestantes, é adequado que também seja feito com os recém-nascidos", esclarece o especialista.

A secretaria Municipal de Saúde de Itirapina explicou que o erro foi percebido durante o controle do estoque das vacinas, na quarta-feira (14), quando notaram a falta de 46 doses da Coronavac.

A confusão ocorreu após uma técnica de enfermagem enviar erroneamente frascos da Coronavac para o local onde está ocorrendo a campanha de vacinação contra gripe.