Congresso de Capoeiragem reúne mestres e capoeiristas de 5 países em Itapuã

O Congresso Internacional de Capoeiragem Como Vai, Como Tá reunirá em Salvador mais de 50 mestres e praticantes da capoeira de todo o Brasil, além de Austrália, Suíça, Espanha e Bélgica. O evento é realizado desde 2011 e todo ano marca o início do calendário de eventos de capoeira da Associação Cultural Camugerê Capoeira, que completa 20 anos em 2022.

O encontro acontece da próxima quinta (13) até o domingo (16), com programação gratuita que contempla atividades culturais, esportivas e pedagógicas. As ações aconteceram na Casa da Música (Museu da Imagem e do Som de Abaeté), na Orla de Itapuã e Piatã, além de visitas guiadas a academias de capoeira e locais importantes para a prática em Salvador.

“O principal objetivo de nossas ações é divulgar a capoeira como tecnologia social de transformação de vidas”, afirma Mestre Tosta, idealizador do evento e líder do Camugerê Capoeira.

Ainda segundo Mestre Tosta, esses dias de atividade são importantes para fortalecer um intercâmbio de conhecimento que classifica como muito rico.

A Associação Cultural Camugerê Capoeira foi fundada há 20 anos na comunidade do Alto do Coqueirinho em Itapuã, com o objetivo de utilizar a capoeira como instrumento pedagógico social de atendimento às crianças menos favorecidas do bairro.

A partir da experiência do projeto social Ginga Menino e com a graduação e pós-graduação de vários integrantes do grupo, foi desenvolvido um método original de didática da capoeira para crianças do ensino infantil.

O grupo expandiu suas atividades para outras cidades, estados e países, com presença de núcleos ativos na Bahia, Rio Grande do Norte, na Europa e na Oceania. Além de aulas de capoeira em escolas e academias, a Associação Cultural realiza uma série de ações cotidianas como sessões de cinema (Cine Gerê), lives em homenagem aos mestres da capoeiragem da Bahia (Live Gerê) e festivais infantis de capoeira.

Programação

Como ocorre tradicionalmente, o evento será aberto, quinta, às 9h, com uma campanha de doação de sangue junto ao Hemoba. Além da sede da instituição, as doações podem ser realizadas no Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping, Hopsital Ana Nery e também em Feira de Santana. No mesmo dia, às 19h, será realizado um coquetel de abertura com o lançamento comemorativo do CD de 20 anos do Centro de Ensino Camugerê Capoeira.

Na sexta, durante todo o dia, serão realizadas visitações em academias de capoeira e locais importantes para a prática cultural como a ladeira do Mercado Modelo, Pelourinho, entre outros. À noite, às 19h, uma roda de conhecimento homenageará o Mestre Waldemar da Paixão, com histórias, músicas e roda de capoeira com a presença de discípulos como Mestre Olavo. No evento, a vestimenta obrigatória são roupas de capoeira utilizadas antigamente, estando vedado o uso de camisa com alusão a grupos e calças de helancas.

Oficinas com Mestre Marco Angola, da Associação de Capoeira Volta Que o Mundo Dá (Pernambuco) e com Mestre Renê Bittencourt, Associação de Capoeira Angola Navio Negreiro (Bahia) acontecerão no sábado pela manhã, na orla de Piatã.

No final da tarde, às 16h, será realizado o Cerimonial de Formaturas (CECC), com a graduação simultânea de dois mestres de capoeira. Os capoeiristas Caderudo e Normal são exemplos do trabalho de formação profissional do Camugerê Capoeira. Ambos são membros do início da história da Associação e desenvolvem importante liderança pedagógica.

No domingo pela manhã, serão realizadas oficinas de samba de roda com Mestre Máximo, do Mangangá Capoeira, e de maculelê tradicional com Mestre Zé Dário, do Quilombo Capoeira. O evento será encerrado com o Circuito Acarajé pelas baianas da orla de Itapuã, além de banho de mar, roda de capoeira e confraternização na praia.