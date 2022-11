Congresso Impulsione reúne especialistas do setor de energias renováveis em Salvador 

O 1ª edição do Congresso Impulsione acontece nos dias 26 e 27 de novembro, no Grande Hotel da Barra, em Salvador, e irá discutir sobre temas fundamentais para o desenvolvimento sustentável e socioambiental, com destaque para a gestão, geração e consumo de novas fontes de energia, entre outras pautas que incluem mercado e empreendedorismo. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do Sympla.

As energias renováveis não poluem a natureza e são inesgotáveis. Sua transformação em eletricidade ajuda a aumentar as reservas nacionais e a manter mais baixo o preço de combustíveis - como o óleo diesel, a gasolina e o gás de cozinha. A geração, gestão e consumo desse segmento de produção de energia limpa tem o potencial de beneficiar milhares de famílias, além de reduzir substancialmente os impactos sociais e ambientais, como as catástrofes decorrentes do efeito estufa e das mudanças climáticas, que causaram recentemente, por exemplo, graves enchentes e inundações em diversas cidades do Sul da Bahia.

A 1ª edição do Congresso Impulsione convida profissionais, estudantes, especialistas, consultores, engenheiros, empresas e pessoas que buscam formação, aperfeiçoamento, colocação e networking no mercado das energias renováveis para participar do evento. A iniciativa é da gerente de projetos Cândida Cataldi, idealizadora, fundadora e diretora executiva de um grupo formado pelo Instituto Cataldi (líder em desenvolvimento de marcas pessoais e institucionais na indústria de energias renováveis), pela Universidade de Energias Renováveis (Unire) - a primeira do Brasil no setor - e pelo Projeto Social Windpower Oportunidades, maior projeto social para profissionais de energias renováveis do Brasil.

O congresso irá abordar uma série de temas relevantes desta área, a exemplo das Expectativas do futuro iminente para o setor de energias renováveis; Da indústria que mais cresce no mundo e no Brasil; Mercado Livre; Off-Shore; Hidrogênio Verde; Transição de Energia Transição Digital; Transição Educacional; ESG - Governança ambiental, social e corporativa; O impacto dessas transições na competitividade das empresas. Além de Intraempreendedorismo e Empreendedorismo, Branding e Liderança.

“Diante da transição energética, digital e educacional que estamos passando, a materialização das previsões do crescimento do setor de energia renovável, aquele que mais cresce no mundo e país, o valor que estamos entregando ao preparar profissionais, como a sede de conexão e irmos para o próximo nível, decidimos finalizar o ano com o início de um marco na história, um evento que tem tudo para se transformar no maior movimento de energias renováveis do país”, explica Candida Cataldi



A diversificação da matriz energética é o tema da Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Mudanças Climáticas (COP27) para este ano. Entre as mais abundantes no Brasil, se destacam a energia solar e a eólica, ambas, especialmente na região Nordeste. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), o Brasil tem um potencial de geração de energia eólica estimado em cerca de 500 gigawatts (GM), o suficiente para atender o triplo da demanda atual de energia do país. Este número é mais de três vezes superior à produção de energia elétrica provinda de outras fontes, como a hidrelétrica, biomassa, gás natural, óleo, carvão e nuclear. A energia gerada com a força dos ventos ocupa o quarto lugar na matriz de energia elétrica nacional.

Com relação à energia solar, dados divulgados pela Agência Internacional de Energias Renováveis (Irena) e pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), demonstraram que o crescimento dos projetos, seja nos telhados ou nas usinas de grande porte, garantiu ao País a quarta colocação no ranking mundial das nações que mais acrescentaram a fonte fotovoltaica na matriz elétrica no último ano. Em 2021, cerca de 5,7 gigawatts (GW) da fonte solar foi utilizada na geração própria de energia em residências e empresas e nos grandes empreendimentos conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Até 2030, há diversos objetivos de desenvolvimento sustentável acordados com a ONU, como: assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia; aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global; aumentar a taxa de melhoria da eficiência energética da economia brasileira; entre outras ações para a consolidação dessas matrizes.

Veja aqui a programação completa do Congresso Impulsione:

Dia 26/11/221 - Sábado - das 8h as 22h - Grande Hotel da Barra, Salvador, Bahia

Palestras:

DESAFIOS E PROPOSTAS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS (eólica onshore e offshore, solar fotovoltaica, hidrogênio verde e outras fontes de energia, como hidrelétrica);

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA, A MUDANÇA DE PARADIGMAS QUE ENVOLVE GERAÇÃO, CONSUMO E REAPROVEITAMENTO DA ENERGIA (mercado livre, regulação de energia no mercado)

INVISTA EM UM MUNDO MELHOR (ESG - governança ambiental, social e corporativa e os benefícios das empresas que possuem tais iniciativas na competitividade das empresas e transição educacional);

DESAFIOS DE IÇAMENTO - A importância do Planejamento para evitar acidentes;

CARREIRA DE SUCESSO (Branding, Liderança, Intra empreendedorismo, Empreendedorismo, Empregabilidade, transição digital);

Domingo - 27/11/22 - das 8h40 as 15h

Uma experiência única - Tour privativo pelo Centro histórico de Salvador - A história tem muito a nos ensinar, de uma forma leve e cheia de energia, para que os participantes possam entender de maneira mais ampla como o poder de sua própria narrativa pode impulsionar sua carreira, seus negócios, além de promover um networking sustentável, construído na relação viva com o mundo.

Palestrantes

Cândida Cataldi - Gerente de Projetos PMP®️, Terapeuta e Mentora, possui 14 anos de carreira em multinacionais e 9 destes na indústria de Energia Renovável, hoje está como Idealizadora, Fundadora e Diretora Executiva do Grupo Impulsione, união de 3 empresas 1. IC - Instituto Cataldi®️, 2. UNIRE - Universidade Energias Renováveis®️, 3. Projeto Social Windpower Oportunidades e Idealizadora e Cofundadora de uma 4ª empresa, a BEE Inspeções Aéreas.

Roberto Antônio Fortuna Carneiro - Coordenador de Fomento a Indústria de Energias Renováveis da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia - Possui graduação em Geografia pela Universidade Católica do Salvador (1986), Mestrado em Administração pela Universidade Federal da Bahia (1993) e é Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas a Energia e Ambiente - PGENAM / UFBA. Atualmente é Coordenador de Fomento a Indústria de Energias Renováveis da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia e foi professor do Mestrado Profissional em Tecnologias Aplicadas a Bioenergia da UNIFTC por mais de 12 anos. Tem experiência nas áreas de Elaboração e Gestão de Políticas Públicas, Planejamento Estratégico, Bioenergia, Agroenergia, Elaboração e Gestão de Projetos com diversos artigos e estudos publicados sobre esta temática. Atua ainda como consultor na área de gestão estratégica governamental e na elaboração de Estudo e Projetos na área de Bioenergia.

Wildson de Jesus - Diretor geral na Willift Engenharia, professor, consultor, palestrante e mentor. Engenheiro de Içamento de cargas, com mais de 20 anos de experiência em indústria pesada.

Ricardo Couto Maia - Mediador da mesa General Manager. Engenheiro Civil com MBA pelo IE Business School. Atua no setor eólico desde 2013 e atualmente está como Gerente Comercial LATAM em uma multinacional.

Thalita Cassia - Graduada em Marketing, Especialista em Gestão de Energias com +15 anos de carreira, com atuação na indústria de Energia (Mercado Livre) realizando desde gerenciamento de contratos de Gestão e Comercialização de Energia (+125 pontos), prospecção e negociações bilaterais, liderança de pessoas (+3.761 colaboradores diretos e indiretos). Multipotencial, também tem atuação como empreendedora, mentora e influenciadora digitalzona.

Adriani Souza - Mediador da mesa - Engenheiro de Desenvolvimento de Reparos na General Electric Energy. Engenheiro Especialista em Renováveis, começou sua carreira a duas décadas ainda na Europa com eólica e hoje está liderando grandes projetos em multinacionais. Atuou como engenheiro de comissionamento por 11 anos na Eumontage Denmark.