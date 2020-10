Congresso reúne especialistas para discutir futuro da democracia digital

Com o intuito de discutir as questões mais importantes sobre democracia, governo e política digitais, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital (INCT.DD), coordenado pela Faculdade de Comunicação da Ufba, promoverá a 3ª edição do seu congresso anual com a presença de especialistas nacionais e internacionais. O evento, que será realizado de forma online neste ano, acontecerá entre os dias 26 e 30 de outubro.

Entre os convidados internacionais estão pesquisadores como Jennifer Stromer-Galley (Syracuse University), Stephen Coleman (University of Leeds), Jean Burgess (Queensland University of Technology), Lance Bennett (University of Washington) e muitos outros.

A ideia é ampliar o escopo das discussões promovidas pelo Instituto e abordar temas como eleições e mídias digitais, os desafios dos parlamentos digitais, novas configurações da esfera pública e a plataformização e participação política online. O debate é aberto ao público em geral e será transmitido ao vivo pelo canal do Youtube do INCT.DD.

A iniciativa também é uma oportunidade para reunir toda a rede nacional de pesquisadores que integra o Instituto. Dentre atividades restritas do Congresso, sessões de discussão de pesquisas em andamento e debates institucionais, cobrindo toda a área relacionada a democracia, governo e política digitais.

Sobre o INCT.DD



O INCT.DD agrega diversos grupos e laboratórios de pesquisa nacionais e internacionais dedicados a explorar meios e modos de usar a tecnologia para produzir mais (e melhor) democracia. Com o laboratório central e a coordenação na Facom/UFBA, o Instituto conta com 54 pesquisadores-doutores, entre professores nacionais e internacionais, abrangendo 20 Programas de Pós-Graduação brasileiros nas áreas de comunicação, ciência política, administração, direito e interdisciplinar.

No total, estão envolvidas na rede do projeto 23 centros internacionais de 23 instituições estrangeiras, incluindo centro de referência na área de democracia digital do mundo.

Confira a programação aberta ao público*:

Segunda-Feira (26/10)

19h – Conferência de Abertura

Com: Stephen Coleman (University of Leeds)

Mediação: Rafael Sampaio (UFPR)



Terça-feira (27/10)

19h – Elections and Digital Media

Com: Jennifer Stromer-Galley (Syracuse University, USA) e Camilo Aggio (UFMG)

Mediação: Arthur Ituassu (PUC-Rio)



Quarta-feira (28/10)

19h – Participation in Digital Environments

Com: Jean Burgess (Queensland University of Technology, Australia) e Lance Bennett (University of Washington, USA)

Mediação: Kelly Prudencio (UFPR)



Quinta-feira (29/10)

19h – Algorithms and Robots in the Political Landscape

Com: Jane Fountain (University of Massachusetts, USA) e Nardine Alnemr (University of Canberra, AUS)

Mediação: Christiana Freitas (UnB)



Sexta-Feira (30/10)

19h – Contemporary Configurations of the Public Sphere

Com: Lincoln Dahlberg e Hans Asenbaum (University of Canberra)

Mediação: Ricardo Fabrino Mendonça (UFMG)



*atividades realizadas na língua inglesa