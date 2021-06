Congresso virtual realizado por Testemunhas de Jeová será transmitido em 500 idiomas

“Poderosos pela fé!” é o tema do Congresso de 2021 das Testemunhas de Jeová. Pelo segundo ano consecutivo, o evento será totalmente on-line. A programação incluirá discursos, palestras, vídeos, entrevistas e leituras dramatizadas de trechos da Bíblia.

No Brasil, uma das novidades do congresso será o recurso de audiodescrição - narrações que descrevem em detalhes o que está acontecendo nos vídeos exibidos - para pessoas cegas ou com deficiência visual. A programação também será disponibilizada para os surdos, em língua brasileira de sinais.

O programa será transmitido em mais de 500 idiomas durante seis finais de semana em julho e agosto de 2021, com pretensão de reunir entre 15 a 20 milhões de pessoas em 240 países. A programação estará disponível em seis partes — a primeira, a partir de 28 de junho de 2021, estará disponível no site JW.ORG.

Entre os destaques: relatos sobre personagens bíblicos que não perderam a fé diante de dificuldades e foram bem-sucedidos; como desenvolver e aumentar a fé mesmo passando por problemas e por que faz sentido acreditar na existência de Deus e nas suas promessas. Também haverá um vídeo principal, “Daniel — Uma história de fé” para contar a história do profeta Daniel.

Veja o programa completo do Congresso de 2021 das Testemunhas de Jeová, “Poderosos pela fé!” no site www.jw.org.



Programação do Congresso:

Partes

1 - 28 de junho

2 - 5 de julho

3 - 19 de julho

4 - 26 de julho

5 - 9 de agosto

6 - 16 de agosto