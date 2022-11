Conheça a casa de Gal Costa em Trancoso que deu origem a uma pousada de luxo

Pouca gente deve saber, mas Gal Costa, falecida nesta quarta-feira(9), chegou a ter uma casa em Trancoso, um dos principais destinos de luxo do país, localizado no sul da Bahia. A propriedade ficava na Praia dos Nativos e foi a base para a Pousada Estrela D'Água, uma das mais conhecidas da região.

Foi o que revelou o time do lugar através de uma homenagem à baiana em seu perfil no Instagram. “Com o coração apertado, nos despedimos de Gal Costa. A Pousada Estrela D’Água tem uma ligação especial com a cantora, pois começou a partir da compra da casa de Gal. Como forma de homenagem, relembramos ela cantando em Trancoso. Descanse em paz!”, diz a legenda de um vídeo em que a artista interpreta a música “Luz do Sol”, composta por Caetano Veloso.

​A antiga propriedade vendida por Gal Costa tornou-se apenas uma parte da Estrela D’Água, que hoje conta com 28 acomodações, incluindo quatro bangalôs, que seguem a expressão “pé na areia” por ficarem a beira-mar. A estrutura oferece ainda duas piscinas (uma com hidromassagem), spa, sala de estar com TV, sala de jogos, redário, boutique e estúdio de ginástica.

Foto: Reprodução

