Conheça a casa de Vinicius de Moraes em Salvador; local foi transformado em hotel-boutique

Em 2022, o Mar Brasil Hotel completa 30 anos. Para comemorar, muda de nome e passa a se chamar Casa Di Vina Boutique Hotel. Localizado em Itapuã, em Salvador, possui 76 quartos e restaurante aberto ao público, além de um memorial em homenagem ao poeta Vinicius de Moraes que morou no local, nos idos da década de 1970, com sua sétima esposa, a baiana Gessy Gesse. Aberto à visitação gratuita do público, o memorial é um must-go para fãs da Bossa Nova.

A principal acomodação do hotel é onde o poeta costumava dormir, hoje convertida na Suíte Vinicius de Moraes. Com 52 m2, conta com fotos e objetos originais da época, além de uma banheira com vista para o mar e uma minibiblioteca com as principais obras do artista, muitas delas escritas ali. O local também mantém a cama original da casa, além de azulejos e esculturas do artista Udo Knoff.

Além de histórias, a Casa Di Vina exibe, em diferentes áreas, obras e peças assinadas por expoentes do design nacional, como Sérgio Rodrigues, quadros de Calasans Neto, Carybé, Chico Liberato, Cecéu Evangelista e cocares da comunidade Funil-Ô.

O novo momento da Casa Di Vina se estende ao restaurante, especializado em cozinha mediterrânea e baiana, que apresenta um novo menu e nova carta de drinques. A alquimia da chef Maria dos Santos abusa de ingredientes locais e harmoniza frutos do mar a uma vasta carta de vinhos com curadoria do sommelier Stefano Bof.



