Conheça a Water Moons, marca carioca autoral que trabalha com slow fashion

A era digital nos permitiu descobrir marcas independentes bafônicas pela internet e nos aproximar de conteúdos de moda nascidos para além da Bahia. É o caso da Water Moons, oriunda de Petrópolis, cidade serrana que fica no interior do Rio de Janeiro. A brand trabalha com o conceito slow fashion e as peças são autorais e confeccionadas sob encomenda. As coleções não são lançadas por estações, mas, sim, por temáticas. A inspiração surge das mais variadas formas de expressão artísticas, desde a música erudita e artes plásticas, passando pelo místico, o oculto, o mágico e o fantástico. Esses elementos se fundem e dão vida às criações exclusivas. Rolou sentimento? Entra no insta @watermoonscouture para conferir tudinho.

Aposta nela

Uma meia bafônica para dar aquele toque esportivo ao seu visu. Esse achado da Youcom é versátil e pode ser usado não somente no look para malhar, mas também injeta bossa naquela produção casual e urbana. Preço: R$ 15,9.

Foco nos pés

Uma sandália com cor e com aquele saltinho é peça certeira para injetar elegância ao look com conforto. Se a intenção é usá-la em uma produção mais formal de trabalho, aposte em uma peça vermelha, como essa garimpada no e-commerce da Arezzo. Dica de stylist: vá ao escritório com um visu minimalista bege e deixe os pés em destaque. R$ 279,9.

Poderoso

Ele é puro efeito. O par de brincos à venda nas lojas da Marisa tem o poder de se destacar e virar o protagonista de um visu. O vixe amou o acessório, que além de ser beeeem chique ainda é amigo do bolso. Custa R$ 29,99.

Fashion da vez

Que tal uma blusa cropped lacrativa para você chamar de sua? Olhos abertos para esse modelito da Authoria, feita em tecido holográfico prata e ideal para deixar aquelas produções mais básicas mega fashion. Com modelagem levemente justinha e manga curta, a peça custa R$ 159,9.

Puro amor

Ela foi pensada para ir à praia, mas a sacolinha by Farm cumpre muito mais que essa função,já que casa com qualquer look street e funciona como uma ótima substituta da bolsa. Sem falar, na estamparia de coração, capaz de deixar qualquer fashionista enlouquecida. Preço: R$ 159,9.

***

Nota 0

Um senhor no meio da rua, em plena pandemia, comprou um milho de um carrinho e, sem nenhuma higiene, pegou no dinheiro e ao mesmo tempo na comida. Cadê o álcool, hein?

Nota 10

Uma moça pegou covid e a sua melhor amiga ligou todos os dias, sem exceção, na fase de isolamento, para saber como ela estava. Ainda existe amizade verdadeira!