Conheça Duquesa, baiana que é aposta da produtora dos Racionais

Trilhando seu caminho na cena R&B nacional, a cantora e compositora Duquesa apresenta a faixa-foco de seu primeiro EP – trabalho que chega em novembro, por meio da Boogie Naipe, produtora por trás de nomes como Racionais MC’s e Mano Brown.

O single “Duas da Manhã” delineia uma nova faceta da artista, agora explorando as dualidades do amor da mulher preta de maneira mais ousada e sensual. “Canto sobre uma uma fase em que me escondo, mas depois assumo querer viver um amor romântico”, resume a artista.

A faixa chega aos aplicativos de streaming de áudio no dia 6 de outubro (ouça aqui), acompanhado de um videoclipe que estende a narrativa da canção, com referências da estética 2000's R&B. O clipe já está disponível no canal de YouTube da artista (assista aqui).

“‘Duas da Manhã’ se desdobra a partir de um momento da minha vida em que eu me escondi em uma personagem pra ser amada, pra ter alguém por perto. Mas logo percebi que essa era a realidade de muitas pessoas pretas quando o assunto é relacionamento”, pontua Duquesa.

A canção sucede “Carta Para Mim Mesma”, primeiro single do EP e responsável por apresentar um tom intimista, narra alguns processos internos sobre autoconhecimento e universo familiar. Agora, com “Duas da manhã”, Duquesa protagoniza uma outra versão de sua persona, revelando o lado amoroso e sensual decorrente de seus relacionamentos passados.

Com referências que atravessam os trabalhos de artistas como Frank Ocean e SZA, a faixa se desenvolve sonoramente em dois momentos: nos primeiros minutos, os versos e beat são elevados para que o público possa sentir a virada para o segundo mood.

“A música inteira foi pensada de forma que as pessoas sintam uma virada, que representa essa dualidade que me guiou ao longo de toda a construção”, explica Duquesa.

O videoclipe da canção tem o roteiro assinado por Duquesa, enquanto a direção criativa ficou aos cuidados do selo CeGê. A proposta de apresentar uma nova persona em seu próprio universo resultou na criação do alter ego chamado “Duq”, uma camgirl que protagoniza a narrativa, representando a busca pelo afeto e aprovação externa para além do mundo virtual.

“Esse lançamento já revela para o público o que podem esperar do meu EP de estreia, que chega em novembro”, finaliza a Duquesa.