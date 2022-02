Conheça Jonathan Ferr, revelação do jazz que vai tocar em Salvador

Na quinta-feira (3) às 21h, sobe ao palco da Casa da Mãe a revelação do Jazz brasileiro: Jonathan Ferr. Um dos nomes mais celebrados da nova geração do piano e do jazz no Brasil, aclamado pelo jornal espanhol El País como “garoto porta-estandarte do Jazz carioca”, com seu inovador Urban Jazz ele tenta quebrar as percepções de público e crítica de um jazz elitista e pouco acessível.

Sua música flerta com o Hip Hop, Rock, R&B, Eletrônico e outras sonoridades urbanas. Suas produções são baseadas na filosofia do afrofuturismo, que que se expressa em percepções e projeções dos negros no mundo futurista, colocando-se sempre em protagonismo.

Jonathan Ferr vem, desde de 2018, produzindo e dirigindo seu curtas metragens que fazem convergir música e audiovisual. Em 2019 lançou o álbum Trilogia do Amor, e o filme A Jornada, que um ano antes havia circulado em vários festivais de cinema, com inúmeras críticas elogiosas de público e crítica.

Além disso, ele foi indicado a prêmios, dentre eles Melhor Trilha Sonora, sendo vencedor de Melhor Figurino. O filme teve sua estreia em um canal de TV aberta em Nova Iorque, num festival de afrofuturimo com artistas do mundo todo. No fim de 2020, assinou contrato com a Som Livre e, já no início do ano, lançou a música Saturno, onde assina a música, roteiro, direção e ainda atuou no clipe.

Em abril lançou o curta Esperança, um manifesto protagonizado por Serjão Loroza, que Ferr escreveu e dirigiu. Todos os curtas são sempre acompanhados com músicas compostas e produzidas pelo pianista. O artista lançou em maio pela Som Livre seu segundo álbum, CURA, juntamente com uma websérie em 8 episódios de mesmo .

Em outubro de 2021 Jonathan foi um dos artistas convidados a homenagear Djavan no importante Prêmio UBC ( União Brasileira de Compositores). E no mesmo mês foi anunciado pelo YouTube, como um dos quatro artistas brasileiros selecionados para o programa YouTube Black Voices.