Conheça o apartamento onde Gilberto Gil tem passado boa parte da quarentena  

Flora e Gilberto Gil no apartamento carioca: o projeto, assinado por Marcia Müller e Manu Müller, foi publicado na revista Casa e Jardim de março/2021 (Foto : André Nazareth/Editora Globo)

O cantor baiano Gilberto Gil escolheu o apartamento do Rio de Janeiro, onde mora, para passar boa parte da quarentena. O imóvel, inclusive, é capa da edição de março da revista Casa e Jardim. O apê, bem em frente à Praia de Copacabana, celebra o jeito de morar de Gilberto e da esposa, a empresária Flora Gil, que valoriza soluções práticas e não abre mão das referenciais culturais e familiares por todos os cantos da casa.

O apartamento de 344m2 está localizado no icônico Edifício Chopin, bem ao lado do Copacabana Palace. A morada anterior, em São Conrado, ficou grande demais para o casal. “Moramos durante 35 anos em um apartamento de mais de 600 m&³2;. Lá criamos nossos três filhos: Bem, Bela e José. E acolhemos os outros cinco filhos de Gil. Era uma grande família em um grande apartamento. Aos poucos, os filhos saíram, e ficamos eu e Gil naquele lugar enorme sem a alegria da casa cheia”, conta Flora.

O projeto de interiores leva a assinatura da arquiteta Marcia e Manu Müller. Quando estão em Salvador, como neste final de semana, Flora e Gilberto Gil se hospedam no Corredor da Vitória, no apartamento que possuem com vista para a copa das árvores e para a Baía de Todos os Santos.

Christian Cravo (Foto: Tati Freitas/divulgação)

Festival online

Um Mar Aberto é o tema da segunda edição do Festival Transatlântico de Fotografia, que acontece entre 24 e 28 de março, em formato on-line e que leva a assinatura do Instituto Mário Cravo Neto, dirigido por Christian Cravo, e da Via Press. Exposições e encontros com nomes de destaque da fotografia nacional e internacional fazem parte da programação do evento. Em fase de produção, o festival contará com um site onde a programação e as exposições virtuais acontecerão e que tem acesso gratuito: festivaltransatlantico.com.br. Os encontros sobre temas relacionados à fotografia serão realizados no canal do Instituto no YouTube.

Em família

Marcella Bradalize Maalouli completa idade nova neste sábado (6). Por causa do retorno da Fase Vermelha em São Paulo, ela celebrou um dia antes, com jantar entre poucos familiares, no apartamento onde mora, na Bela Cintra. A noite contou com jantar japonês assinado por um dos chefs do Aya Cuisine. A mãe de Marcella, a empresária Larissa Bicalho, esteve presente.

Conquista

O advogado criminalista e professor Fabiano Pimentel decidiu ampliar ainda mais seus conhecimentos acadêmicos e concluiu, recentemente, o Pós-Doutorado em Democracia e Diretos Humanos pela Universidade de Coimbra, em Portugal. O título enriquece seu expressivo currículo, no qual constam o Doutorado e o Mestrado em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, além da especialização em Ciências Criminais, também pela UFBA.





Apoio

O presidente da Caixa, Pedro Duarte Guimarães, participou nesta quinta-feira (04) de uma ação em Brasília para estimular a doação de sangue. Esteve no Hemocentro com a esposa, a baiana Manuella Pinheiro Guimarães. A campanha de doação é comandada pelo Programa Pátria Voluntária em parceria com o Ministério da Saúde – a primeira dama Michelle Bolsonaro é quem está à frente.

Nova sede

Depois de alguns anos no Salvador Shopping Business, Flávio Cumming decidiu abrir a nova sede da Cumming Advogados perto de uma das vistas mais privilegiadas da cidade: a Baía de Todos os Santos. “A ideia foi buscar um local fora do tumulto do ‘centro comercial urbano’ de Salvador, usufruindo da beleza daquela região”, explica o advogado, que montou a empresa no espaço business do Cloc Marina Residence e hoje tem como vizinhos o Museu de Arte Moderna e o complexo gastronômico da Bahia Marina. O projeto, que leva a assinatura da arquiteta Verena Verde, tem como um dos destaques fotografias de Bruno Ribeiro. “São imagens que tratam, de forma quase poética, de uma temática bem cotidiana do homem simples (pescador) da nossa cidade”, explica Golda Mazur, esposa e sócia de Flávio, que integra o corpo jurídico do escritório.

David Bastos (Foto: Marcelo Negromonte/divulgação)

Destaque baiano

O arquiteto baiano David Bastos é um dos destaques do Yerbook da Casa Vogue. Na publicação, David, que comanda o escritório DB Arquitetos, com sedes em Salvador e São Paulo, apresenta uma casa de férias localizada em um condomínio na Praia do Forte, na qual foi seguido o briefing dos proprietários em manter intacta a natureza do terreno em aclive. Para isso, Bastos projetou a piscina com lateral de vidro laminado, ancorada nas rochas do solo e envolveu a estrutura da casa nas árvores nativas presentes no terreno, criando um refúgio que se integra à natureza e faz uso dela para se estruturar. Nessa residência de 178 m&³2;, a paisagem é exaltada, celebrando a vida em contato com o verde.