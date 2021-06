Conheça o Cerro Porteño, adversário do Flu nas oitavas de final da Libertadores

A Conmebol sorteou os confrontos nas oitavas de final da Taça Libertadores. Com isso, os times brasileiros da competição puderam conhecer seus adversários. Sites da América do Sul repercutiram o resultado do sorteio. É possível ver aqui que os jogos serão equilibrados, em um mata-mata que deve entrar para a história de acordo com o nível das equipes.

Dos times brasileiros, ninguém terá vida fácil. O Palmeiras encara a Universidad Católica (Chile); Flamengo pega o Defensa y Justicia (Argentina); Internacional enfrenta o Olímpia (Paraguai); Atlético Mineiro pega o Boca Juniors (Argentina); São Paulo mede forças com o Racing (Argentina); e o Fluminense enfrenta o Cerro Porteño (Paraguai).

Um dos duelos mais equilibrados será entre o Fluminense e o Cerro. O time paraguaio conquistou o título do campeonato nacional na última temporada e está em quarto neste ano. A equipe comandada por Francisco Arce, ex-lateral com passagem marcante pelo Palmeiras, venceu o do Torneio Apertura, chegando ao seu 33º título nacional.

Na fase de grupos da atual Taça Libertadores, foi o quarto melhor segundo colocado, com os mesmos 10 pontos do Vélez Sarsfield, da Argentina, mas com pior saldo de gols (-1 contra 2 dos argentinos). A campanha na primeira fase trouxe alguma confiança ao time, que já enfrentou o Flu em outras partidas decisivas.

No Paraguai, parte da imprensa e da torcida lembraram o confronto de 2009, quando o tricolor eliminou o Cerro na semifinal da Copa Sul-Americana daquele ano. Após vitória por 1 a 0 no fora de casa, com gol de Fred, a equipe brasileira venceu também no Maracanã, por 2 a 1, com gols de Gum e Alan. No fim do jogo, a pancadaria rolou generalizada, mas nada apagou a festa dos brasileiros.

Jornais paraguaios, como Ultima Hora e ABC Digital, também relembraram a partida decisiva ocorrida no Maracanã como uma "batalha campal" dada a dramaticidade da situação. Os veículos também destacaram a possibilidade de uma revanche que pode significar o avanço às quartas de final.

Por outro lado, a torcida do Flu tem motivos para ser otimista com a classificação. Brasileiros e paraguaios se enfrentaram em quatro oportunidades. Para além das duas vitórias na semifinal da Sul-Americana em 2009, as duas equipes empataram por 2 a 2 em 1964, e o Flu voltou a vencer em 1984, com gol de Romerito, em amistoso realizado no estádio Defensores Del Chaco.

O Cerro Porteño tem algumas figuras conhecidas do público brasileiro. Uma delas é o goleiro Jean, que defendeu as cores do São Paulo e do Atlético Goianiense. O atleta foi acusado pela ex-mulher de agressão enquanto defendia as cores do Tricolor Paulista.

Outro jogador que já atuou por aqui é o atacante Mauro Boselli. Contratado pelo Corinthians em 2019, o argentino não teve o sucesso esperado no clube paulista. Teve poucas oportunidades e certamente não deixou saudades na torcida corinthiana. Seu contrato não foi renovado no fim da última temporada e ele foi liberado pelo Timão.

Quem também não deixou saudades em terras brasileiras, e com a camisa do Fluminense, foi o meia argentino Claudio Aquino, que jogou por apenas 105 minutos com a camisa tricolor em 2016, não fez gols e entrou na Justiça contra o clube cobrando R$1,2 milhão. Que a lei do ex não entre em campo nesses dois jogos decisivos.