Conheça o paraíso onde Lula descansou na Bahia após as eleições

Após meses de campanha eleitoral acirrada, da qual saiu vencedor no último domingo (30), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seguiu para dias de descanso no sul da Bahia, em local próximo à praia de Caraíva.

Lula e a esposa, a socióloga Janja Silva, chegaram ao local na última terça-feira (01) e, de acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, permaneceram até a tarde deste sábado (06). Na saída, foram solicitados para fotos com moradores da região.

A Bahia - quarto maior colégio eleitoral do País, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro - deu a Lula a maior diferença de votos em relação ao atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), e foi decisiva no resultado das urnas.

O petista obteve 6,09 milhões de votos (72,12%), ante 2,35 milhões de Bolsonaro (27,88%), uma vantagem de 3,4 milhões. Na votação geral, a diferença de votos entre os adversários foi de apenas 2,1 milhões de votos.

Sobre a Ponta do Camarão

Lula e Janja ficaram na Ponta do Camarão, entre a vila de Caraíva e a praia do Espelho, nos arredores de Trancoso. Ela é procurada por quem busca sossego, privacidade e paisagens paradisíacas.

Com ares de vila, até 2007 ela possuía apenas um hotel e chegou a ser indicada à Folha pela estilista Lenny Niemeyer como seu destino ideal, uma espécie de "paraíso particular’.

De acordo com estimativas da plataforma Tripadvisor, hospedar-se nas pousadas da região com acesso fácil à Ponta do Camarão sai por entre R$ 303 e R$ 629 ao dia.

A região

Isolada, a Ponta do Camarão guarda muitas semelhanças com sua vizinha, Caraíva. Reserva extrativista com uma comunidade de pouco mais de dois mil habitantes, ela também é uma área de proteção ambiental e administrada por órgãos federais como Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Famosa por suas casinhas coloridas e seu cenário bucólico que ganhou popularidade nas redes sociais nos últimos anos, Caraíva é acessada através de barcos. Há transportes ainda sendo feitos por animais e o local ganhou energia elétrica e internet há cerca de uma década.

