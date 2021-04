Conheça o Parque Viera, estádio da estreia do Bahia na Sula

Depois de se garantir na semifinal da Copa do Nordeste, o Bahia agora muda o foco e tem pela frente uma missão internacional. Nesta quarta-feira (21), às 21h30, o tricolor estreia na Copa Sul-Americana, diante do Torque City, do Uruguai.

O duelo em Montevidéu será o terceiro do tricolor na capital uruguaia na história recente do clube na Copa Sul-Americana. Como das outras duas vezes, quando enfrentou Cerro e Liverpool, o tricolor não terá o gostinho de atuar pela primeira vez no mítico estádio Centenário, palco da primeira Copa do Mundo, em 1930, e casa da seleção Celeste.

Sem um estádio próprio, o Torque até manda os jogos no Centenário - o empate por 0x0 com o Fénix, pelo jogo de ida da primeira fase foi no Centenário -, mas na Sul-Americana a franquia do Grupo City na América do Sul indicou o estádio Parque Alfredo Victor Viera, como mando de campo.

Para você entrar no clima do da estreia do Bahia na Sul-Americana, o CORREIO preparou um dossiê com informações do estádio no qual o Esquadrão vai iniciar o caminho na competição internacional. Confira:

Nome: Estádio Parque Alfredo Victor Viera (Parque Viera)

Fundação: 15 de outubro de 1933 (87 anos)

Capacidade: 8 mil pessoas

Proprietário: Montevideo Wanderers

Durante os jogos da Sul-Americana o Torque City receberá os adversários no Estádio Parque Alfredo Victor Viera, ou simplesmente Parque Viera. O equipamento pertence ao Montevideo Wanderers, clube que disputa a primeira divisão do Uruguai, e é bem mais modesto do que o Centenário.

O Parque Viera foi fundado em 1933 e teve como primeiro nome 'Wanderers Park'. Atualmente o local tem capacidade para cerca de 8 mil pessoas e se apresenta no estilo raiz. Nada de cadeiras, lounge ou camarotes. As arquibancadas são de cimento e bem próximas ao campo, no estilo caldeirão.



Estádio Parque Viera foi fundado em 1933 e mantém estrutura original (Foto: Divulgação/Montevideo Wanderers)

Por conta da pandemia do coronavírus, as partidas da Sul-Americana não terão público. De qualquer forma, o Torque não possui grande torcida no Uruguai e dificilmente lotaria o estádio caso o acesso dos torcedores fosse liberado.

Apesar dos 87 anos de história, só em 2018 o Parque Viera ganhou iluminação artificial, o que possibilita a realização de jogos noturnos, como Bahia e Torque, que será disputado às 21h30.

Uma curiosidade é que o Parque Viera fica localizado no Prado, um bairro residencial um pouco mais afastado do centro de Montevidéu e que abriga o Jardim Botânico e o Rosedal. Ali também estão, quase que colados, outros dois estádios: o Parque Saroldi, que pertence ao River Plate-URU, e o Parque Nasazzi, do Bella Vista.

Palco da estreia do Bahia, Parque Viera fica bem próximo de outros dois estádios (Foto: reprodução/Google Maps)

Bahia em Montevidéu

O Parque Viera será o terceiro estádio uruguaio diferente que o Bahia vai atuar desde 2018. Pela Sul-Americana daquele ano, o Esquadrão ficou no empate por 1x1 com o Cerro, no estádio Luís Tróccoli. Com a vitória por 2x0 na ida, o resultado foi suficiente para time baiano avançar no torneio.

Já em 2019 o adversário foi o Liverpool. Jogando no estádio Luiz Franzini, que pertence ao Defensor, o tricolor ficou no 0x0 e foi eliminado na primeira fase já que havia sido derrotado em Salvador por 1x0.