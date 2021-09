Conheça os 6 selecionados para o Afro Fashion Day 2021

Selecionadas e selecionados. Três moças e três rapazes foram os escolhidos para a sétima temporada do Afro Fashion Day. Thulasi Hindra, Alice Vitória, Monique Reis, Bruno Maria, Lucas Cabral e Albert Wood foram os aprovados entre os 138 modelos pretos que se candidataram ao Afro Fashion Day em 2021. O sexteto fantástico recebeu 24.370 dos 35.128 votos populares computados pela produção do evento no TikTok.

Foram dois filtros de seleção: primeiro, os candidatos à passarela passaram pelo TikTok, enviando um challenge usando as hashtags #SeletivaAFD e #PassarelaChallenge e marcando @correio24horas na plataforma. Os 32 melhores tiveram os vídeos publicados no perfil do CORREIO e os selecionados foram escolhidos com voto popular e pelo júri montado pelo jornal, que contou com 16 personalidades pretas das mais diversas áreas.

O júri foi composto por Renato Carneiro, Midiã Santana, Alesi Falcão, Linda Bezerra, Livia Vaz, Alberto Pita, Val Benvindo, João Jorge, Lumena Aleluia, Angeluci Figueiredo, Deusa Cientista, Gabriela Cruz, Paulo Rogério, Rita Batista, Larissa Luz e Tia Má.

Entre os candidatos, Thulasi Hindra e Bruno Maria foram os mais votados, com 10 votos cada. Cada jurado teve direito a votar em três modelos.

Os seis talentos se juntam aos mais de 250 modelos que já passaram pela passarela do Afro Fashion Day, que já revelou muitos nomes para passarelas Brasil afora. Jurado nesta temporada, Alesi Falcão foi uma das figuras que já apareceram na passarela do AFD.

Além dele, já passaram pelo evento nomes como a top model Ana Flávia, primeira mulher negra vencedora do concurso Supermodel Of the World Brasil; Munik Lemos, que era vendedora de peixe frito na Ribeira e já participou de clipe da cantora Anitta; e Thalia Neres, que foi uma das finalistas das seletivas do ano passado e agora é uma das new faces da Way Models, uma das principais agências de modelos do país.

Veja fotos e siga os nossos modelos no Instagram. Confira tudo na galeria logo no fim da matéria.

A ideia do Afro Fashion Day surgiu há seis anos, fruto da imaginação do então diretor-executivo do Jornal CORREIO, Sérgio Costa, falecido em março de 2016. Idealizadora do projeto, Gabriela Cruz aponta que uma das prioridades era fazer o evento um lugar de fácil acesso e aberto ao público.

O nome de Passarela Mais Negra do Brasil não é só 'de boca'. O casting do AFD é composto inteiramente por pretas e pretos. Na edição de 2019, foram 64 profissionais desfilando. No ano passado, por conta da pandemia, foi lançado o modelo de inscrição pelo TikTok até chegar ao número final de seis participantes. A queda do número foi para evitar aglomerações.

Thulasi Hindra foi a mais votada entre as meninas, com 10 votos. O Instagram dela é o @thulasi_hindra (Foto: Acervo Pessoal) Monique Reis foi a segunda mais votada entre as meninas, com 8 votos. O Instagram dela é o @moniquereis___ (Foto: Acervo Pessoal) Alice Vitória foi a terceira colocada entre as meninas com 7 votos e o @ dela é o @_alice_model (Foto: Acervo Pessoal) Bruno foi o mais votado entre os rapazes, com 10 votos. O Instagram do modelo é o @brunmria (Foto: Acervo Pessoal) Albert foi o segundo mais votado entre os rapazes, com a mesma votação da 2ª colocada entre as meninas: 8 votos. Instagram @falaalbert (Foto: Acervo Pessoal) Lucas Cabral foi o terceiro mais votado entre os rapazes, com 5 votos dos jurados. Instagram @l.cabral10 (Foto: Acervo Pessoal)