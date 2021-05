Conheça os condomínios mais caros de Salvador e o que oferecem

Mansão Carlos Costa Pinto (Foto: Carlos Santiago/ @myphantomtoy)

Segurança, localização, conforto, espaço, ser sustentável e moderno e ter áreas comuns com salas de cinema, saunas, spas e piscina. Estes são alguns ingredientes que fazem com que um apartamento seja considerado de alto padrão. Acrescente à receita características como ser único por andar e ter vista para o mar e você vai chegar a uma lista que reúne os condomínios mais caros e luxuosos de Salvador.

Com a taxa mais alta de todos - R$ 9.130, por mês -, o Mansão Carlos Costa Pinto, na Vitória, tem ainda piscina individual em cada unidade e píer exclusivo. O condomínio foi o primeiro a ter um, em 1987. A poucos metros dele fica o Mansão Wildberger, com itens – que serão entregues em julho - como ancoradouro, teleférico e acesso ao mar. A taxa lá varia de R$ 4.800 a pouco mais de R$9.000, a depender da planta. São opções de 4 e 5 suítes em 450 m2, 460 m2 e 993 m2 de área privativa.

Na lista dos “10 mais” apurada pelo Alô Alô Bahia, estão ainda o Mansão Margarida Costa Pinto ( R$6.700); o Mansão Federico Fellini (cerca de R$ 4.500), o Morada dos Cardeais (R$ 4.185,73), o Arthur Moreira Lima (R$ 3.700), o Mansão Phileto Sobrinho (R$5.200) e o Mansão Leonor Calmon (R$ 5.500), todos na Vitória, além do Residencial Adelaide ( cerca de R$ 4.500), no Comércio, e o Terrazzo Imperiale (R$ 3.800 ), no Horto Florestal. Na ausência do acesso ao mar, este último oferece nada menos que um bosque com trilha privativa.

Mas quem paga por taxas com valores mais altos está em busca de quê? “De qualidade de vida. Geralmente, são pessoas que procuram por condomínios com apartamentos de apenas um por andar para ter mais privacidade e conforto”, avalia o corretor de imóveis Arthur Pimentel. Por que vale a pena pagar? “Porque a vida é única. Quem tem recursos e pode desfrutar, está investindo em seu bem-estar”, diz o especialista em imóveis de luxo e alto padrão.

***

Isabela Suarez (Foto: divulgação)

Conquista

O turismo náutico baiano está a caminho de sua maior conquista em anos. Isso porque a Praia de Viração, na Ilha dos Frades, foi inscrita para receber a certificação Bandeira Azul, selo internacional que reconhece o compromisso socioambiental de determinadas áreas, de acordo com uma série de critérios instituídos. A Praia de Ponta de Nossa Senhora, localizada na mesma ilha, já conquistou e vem mantendo seu status desde 2015. “Teremos duas praias certificadas. Provavelmente, este é um caso único no Brasil, uma conquista enorme. Fomos os primeiros do Norte/Nordeste a inserir nossas praias no roteiro internacional de navegação”, nos disse Isabela Suarez, presidente da Fundação Baía Viva, responsável por auxiliar na administração da ilha. O pedido de certificação Bandeira Azul para a Praia de Viração foi feito na última quinta-feira (25) e deve ser aprovado em até dois anos.

Em cartaz

Os artistas Luiz Humberto Carvalho, Rafael Martins, Bel Borba, Maria Adair e Dulce Cardoso irão expor, em homenagem a Santo Antônio, na Igreja Nossa Senhora da Graça, em Salvador. As obras estarão em exibição entre os dias 10 e 13 de junho, das 14h às 20h. Os organizadores pedem que os visitantes doem cestas básicas, que serão distribuídas para moradores em situação de rua apoiados pela igreja.

Torneio de tênis

O Clube Espanhol, em Ondina, será palco da primeira edição do torneio de tênis promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais da Bahia (LIDE-BA). O evento, que será voltado exclusivamente para os filiados, terá capacidade máxima de 24 pessoas e acontecerá, sábado (29), às 7h, seguindo todas as medidas de segurança necessárias para garantir a saúde e bem-estar dos associados.

Logo mais

Depois de participar da edição passada do Manhattan Connection, Nizan Guanaes retorna ao programa, hoje, às 20h. Apresentado por Lucas Mendes, Angélica Vieira e Caio Blinder, a atração vai ao ar na TV Cultura.

***

Pedro Paulo Muniz e Júlia Sampaio (Foto: Lucas Assis/divulgação)

Lista quente

A pedido do Alô Alô Bahia, a influenciadora digital Júlia Sampaio e o namorado, Pedro Paulo Muniz, indicaram uma lista quente com os cinco melhores restaurantes de Salvador. A matéria faz parte de uma série especial, para celebrar o Dia dos Namorados, no próximo dia 12 de junho. Confere!

Soho: “Pela localização, que tem a cara da Bahia, por ser em cima do mar”.

Origem: “Experiência gastronômica imperdível”

Fasano: “Vale conferir o cardápio, que possui variedade de antepastos, massas, carnes, risotos e peixes”.

Amado: “O ambiente e o menu são maravilhosos. Programa incrível”

Mistura Contorno: “Além da vista imperdível, o menu prioriza uma Bahia sofisticada”.

***

Marina Horne (Foto: divulgação)

Embaixadora baiana

Marina Horne está comemorando uma nova conquista profissional. A dermatologista baiana entrou para o seleto grupo de embaixadores do laboratório Galderma, maior fabricante de bioestimuladores da América Latina. “Fiquei muito feliz por ser uma das embaixadoras da empresa no Brasil. Primeiro, porque isso significa uma aquisição de conhecimento, já que teremos acesso à educação médica continuada em primeira mão. Segundo, porque meus pacientes poderão ter acesso ao que existe de mais moderno no mundo da estética", pontua a especialista. A partir de agora, a médica passa a integrar o time de pesquisas, estudos, lançamentos e congressos de bioestimuladores e preenchimento com ácido hialurônico (harmonização facial e corporal).