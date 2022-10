Conheça os novatos eleitos para a Alba e Câmara dos Deputados na Bahia

A cada quatro anos, baianos e baianas têm a chance de renovar os deputados estaduais e federais que representam o estado na Assembleia Legislativa (Alba) e na Câmara dos Deputados respectivamente. Mas também é a cada nova eleição que a força das candidaturas que já possuem mandato e de padrinhos políticos ficam mais evidentes. Neste ano, mais da metade dos deputados conseguiram se reeleger e a taxa de renovação dos estaduais ficou em 39,6%, enquanto que a dos federais foi ainda menor, 28,2%.

Os novatos vão ocupar 25 das 63 cadeiras da Assembleia Legislativa da Bahia a partir do ano que vem. Entre os novos deputados estaduais, apenas três mulheres foram eleitas e duas delas são casadas com prefeitos em exercício. Ludmilla Fiscina (PV) é primeira-dama de Alagoinhas e Soane Galvão (PSB) de Ilhéus. Já Cláudia Oliveira (PSD) foi duas vezes prefeita de Porto Seguro e também já foi deputada estadual pela Bahia.

Apesar de não serem deputados reeleitos, alguns deles trazem a tradição política no sangue. É o caso de Angelo Coronel Filho (PSD), filho do senador Angelo Coronel; Manuel Rocha (União Brasil), filho de José Rocha, que foi reeleito deputado federal; Matheus de Geraldo Júnior (MDB), que leva o nome do pai, candidato a vice-governador na chapa de Jerônimo Rodrigues (PT), no nome e Jordávio Ramos (PSDB), filho da atual prefeita de Juazeiro. Já Rogério Andrade (MDB) é pai de Rogério Andrade Filho, atual deputado estadual

Entre os novos deputados, os mais votados foram do Partido Social Democrátio (PSD), que conseguiu cinco lugares na Assembleia, seguido de União Brasil e Partido Liberal (PL) com três. Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e Solidariedade (SD) conseguiram eleger cada um dois deputados. Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Verde (PV), Avante e Patriota têm apenas um de cada.

Também são novatos Eures Ribeiro (PSD), ex-prefeito de Bom Jesus da Lapa; Junior Nascimento (União Brasil), atual vereador de Campo Formoso; Marcinho Oliveira (União Brasil), que foi vice-prefeito de Santa Luz; Vitor Azevedo (PL); Cafu Barreto (PSD), ex-prefeito de Ibititá; Hassan de Zé Cocá (PP), ligado ao prefeito de Jequié e Pablo Roberto (PSDB), ex-vereador de Feira de Santana.

Para que deputados estaduais e federais sejam eleitos, existe um sistema proporcional que deve ser seguido denominado quociente eleitoral. Cada partido elege um número de candidatos a deputado proporcional ao número total de votos que recebeu em todos os seus candidatos a deputado, além dos votos na própria legenda.

Ricardo Rodrigues (PSD), ex-prefeito de Lapão; Emerson Penalva (PDT), Felipe Duarte (PP), Binho Galinha (Patriota), Leandro de Jesus (PL) , Patrick Lopes (Avante), Raimundinho da JR (PL), Dr. Diego Castro (PL), ligado à candidata ao Senado Raíssa Alves, também médica; Luciano Araujo (SD), presidente estadual do seu partido; e Pancadinha (SD), vereador de Itabuna, compõem a lista.

Câmara

Dos 39 deputados federais eleitos pela Bahia, apenas 11 são novatos. Todos os três mais votados entre aqueles que não disputaram a reeleição possuem familiares ligados à política. Diego Coronel (PSD) é filho do senador Angelo Coronel e teve mais de 170 mil votos; Neto Carletto (PP) teve cerca de 164 mil votos em sua primeira eleição disputada e é sobrinho do deputado federal Ronaldo Carletto e Roberta Roma (PL) é casada com João Roma, que ficou em terceiro lugar na disputa pelo Governo do Estado, conseguiu se eleger com 160 mil votos.

Também foram eleitos para a Câmara em Brasília candidatos que são atuais deputados estaduais: Deputado Dal (União Brasil) e Capitão Alden (PL). Também compõem a lista Léo Prates (PDT), ex-secretário de Saúde de Salvador; Ricardo Maia (MDB), ex-prefeito de Ribeira do Pombal; Ivoneide Caetano (PT), casada com o ex-prefeito de Camaçari, Luiz Caetano; João Leão (PP), atual vice-governador do estado e Rogéria Santos (Republicanos), casada com o bispo da Igreja Universal Sérgio Simplício.

Os partidos que mais conseguiram eleger novatos foram Partido Social Democrátio (PSD), Progressistas (PP) e Partido Liberal (PL) com dois deputados federais cada. Partido Democrático Trabalhista (PDT), União Brasil, Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Partido dos Trabalhadores (PT) e Republicanos elegeram um cada.

Entre federais e estaduais, 22 não se reelegem na Bahia



Ao todo, 14 deputados estaduais de 10 partidos que ocuparam lugares na Assembleia Legislativa do estado não conseguiram votos suficientes para se reeleger. Dos políticos que perderam lugar, quatro são do PT (Marcelino Galo, Jacó, Bira Coroa e Neusa Cadore) e três do União Brasil (Soldado Prisco, Mirela Macedo, David Rios). Além deles, Josafá Marinho (Avante), Fabíola Mansur (PSB), Jusmari Oliveira (PSD), Pastor Ubaldino (PDT), Paulo Câmara (PSDB), Alan Castro (PV) e Carlos Geilson (SD).



Já entre os deputados federais, oito não conseguiram a reeleição: Marcelo Nilo (Republicanos), Charles Fernandes (PSD), Igor Kannário (União Brasil), Josias Gomes (PT), Uldurico Jr. (MDB), Tito (Avante), Dayane Pimentel (União Brasil) e Abílio Santana (PSC).

Confira a lista completa

Deputados estaduais novatos

Ludmilla Fiscina PV

Marcinho Oliveira UNIÃO BRASIL

Manuel Rocha UNIÃO BRASIL

Junior Nascimento UNIÃO BRASIL

Angelo Coronel Filho PSD

Eures Ribeiro PSD

Cafu Barreto PSD

Ricardo Rodrigues PSD

Cláudia Oliveira PSD

Hassan de Zé Cocá PP

Felipe Duarte PP

Vitor Azevedo PL

Leandro de Jesus PL

Raimundinho da JR PL

Dr. Diego Castro PL

Jordávio Ramos PSDB

Pablo Roberto PSDB

Soane Galvão PSB

Luciano Araújo SD

Pancadinha SD

Matheus de Geraldo Júnior MDB

Binho Galinha PATRIOTA

Patrick Lopes AVANTE

Emerson Penalva PDT

Rogério Andrade MDB

Deputados federais novatos

Diego Coronel - PSD

Neto Carletto - PP

Roberta Roma - PL

Léo Prates - PDT:

Deputado Dal - UNIÃO:

Gabriel Nunes - PSD

Ricardo Maia - MDB

Ivoneide Caetano - PT

João Leão - PP

Capitão Alden - PL

Rogeria Santos - REPUBLICANOS

*Com orientação de Monique Lôbo.