Conhece o Koo? Interesse em serviço rival cresce em meio a incertezas sobre o Twitter

Depois de uma madrugada de tensão (e muito meme) entre usuários de Twitter, a rede social continuou funcionando normal nesta sexta-feira (18), mas a possibilidade do serviço afundar sob comando do bilionário Elon Musk fez com que internautas buscassem alternativas. E muita gente resolveu abrir conta em uma rede indiana com nome rico para trocadilhos no Brasil: Koo.

Elon Musk resolveu fechar os escritórios da empresa até a próxima semana depois de uma demissão em massa de funcionários do Twitter. Com isso, a possibilidade da rede do passarinho azul sofrer instabilidades e até ficar fora do ar deixou os usuários nervosos.

Mas o que é o Koo? A rede social indiana foi criada em 2020 e é relativamente parecida com o Twitter. Ele tem uma timeline similar (que não é cronológica) e até a logo pode ser considerada uma prima do passarinho tuiteiro - um pintinho.

Co-fundador do Koo, Mayank Bidawatka diz que a plataforma é a segunda maior rede social de microblog do mundo. “Hoje, Koo é o segundo maior microblog do mundo. Dadas as mudanças que estão ocorrendo no cenário de microblog globalmente, estamos procurando expandir nossas asas para geografias onde os direitos fundamentais estão sendo cobrados. Acreditamos que essas ferramentas fundamentais na Internet não devem ter um custo. Estamos muito entusiasmados em convidar um público global maior para este produto orgulhosamente ‘Made in India", diz.

Segundo reportagem do Deccan Herald, o Koo quer aproveitar esse momento do Twitter para tentar crescer. O serviço é divido por linguagens e português ainda não está disponível, o que não impede o uso. "Nosso produto está pronto, só precisamos liberar algumas línguas, o que vai levar alguns dias", disse o outro fundador, Aprameya Radhakrishna.

O Koo está trabalhando em um botão de migração para facilitar para quem quer levar sua conta para o novo site.

Piadas

O nome inusitado da rede social indiana ajudou a espalhar o serviço, com direito a muitas piadinhas. O "Koo" foi até parar nos assuntos mais comentados do rival Twitter.

É claro que os brasileiros não perderam oportunidade de fazer gracinha.