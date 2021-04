Conmebol detalha datas e horários dos jogos do Bahia na Sula

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), detalhou a tabela da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Um dos seis representantes do Brasil no torneio, o Bahia vai estrear na competição jogando fora de casa.

O primeiro desafio do Esquadrão será no dia 21 de abril, uma quarta-feira, às 21h30, em Montevidéu, no Uruguai. O adversário será o Torque City ou o Fénix, que se enfrentam nesta quarta-feira (14), pelo jogo de volta da primeira fase do certame, para definir quem avançará para o grupo B.

Na sequência, o Bahia faz dois jogos em Salvador. Na terça-feira (27), o tricolor recebe o Guabirá, da Bolívia, às 21h30. Já no dia cinco de maio, outra terça-feira, o adversário será o Independiente. O duelo acontecerá às 19h15, em Pituaçu.

O Bahia abre os jogos de volta do grupo enfrentando o Guabirá, no 13 de maio, uma quinta-feira, às 18h15, na cidade de Montero, na Bolívia. Logo depois o tricolor vai até Buenos Aires encarar o Independiente, no dia 18 de maio, às 19h15. O Esquadrão fecha a participação na primeira fase diante do representante uruguaio, no dia 26 de maio, também às 19h15, em Salvador.

Será a primeira vez desde a participação da Copa Libertadores da América de 1989 que o Bahia disputará a fase de grupos de um torneio internacional.

Vale lembrar que pelo regulamento da Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança para as oitavas de final.

Confira a tabela do Bahia na Copa Sul-Americana: