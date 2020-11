'Conquista continuará crescendo', diz prefeito reeleito Herzem Gusmão

Foto: Divulgação

Atual prefeito de Vitória da Conquista, Hérzem Gusmão (MDB) vai governar a maior cidade do sudoeste baiano pelos próximos quatro anos. Ele foi reeleito neste domingo (29). A vitória foi garantida na reta final da apuração, numa que prometia ser acirrada contra Zé Raimundo (PT), ex-prefeito da cidade.

Faltando menos de 5% das urnas a serem apuradas, Herzem tinha 95.720 votos (54,28%), contra 80.636 do petista (45,72% da preferência).

Será o segundo mandato consecutivo do jornalista de 72 anos na prefeitura de Conquista. A vitória nas urnas, desta vez, teve sabor especial: Herzem foi derrotado no primeiro turno por uma pequena vantagem perante seu adversário petista, que teve 47,63% contra 45,89% do, agora, prefeito eleito de Conquista.

Por conta desse acirramento nos votos do primeiro turno, a grande vantagem do emedebista no confronto direto é apontada como surpresa.

"Com as bênçãos e os votos de vocês, Vitória da Conquista continuará crescendo! Muito obrigado a cada um de vocês, pela campanha limpa, pelo apoio, pelas orações. Vamos seguir retribuindo com o nosso trabalho", escreveu o prefeito eleito em suas redes sociais.

Nascido no dia 2 de junho de 1948, Herzem Gusmão iniciou a carreira trabalhando em uma rádio, aos 20 anos. O prefeito reeleito em Conquista é formado em Direito e pós-graduado em Comunicação e Jornalismo pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). Em 2014, foi eleito deputado estadual suplente. Um ano depois, assumiu o mandato onde ficou por 15 meses.

A saída da Assembleia Legislativa foi para assumir o cargo de Prefeito em sua cidade Natal em 2016, quando venceu o próprio Zé Raimundo, também no segundo turno, com 57,68% dos votos válidos em Conquista, o equivalente a 166.223 votos.

Prefeito de Salvador comemora

Prefeito de Salvador, ACM Neto se envolveu diretamente nas campanhas de Herzem e também de Colbert Martins, eleito em Feira em condições semelhantes, e comemorou as viradas.

"As vitórias de Herzem, em Conquista, e de Colbert, em Feira, são simbólicas e confirmam que novos ventos começam a soprar em nosso estado. Ventos que mostram que os baianos estão preparados para construir um futuro ainda muito melhor", escreveu Neto no Twitter.