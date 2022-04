Conquista: polícia desativa câmeras de monitoramento usadas por traficantes

Um esquema de monitoramento, por meio de câmeras de vigilância, de ruas próximas a um imóvel utilizado como ponto de venda do tráfico foi desarticulado por policiais da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), de Vitória da Conquista, no bairro Cruzeiro, na quinta-feira (14). Os policiais ainda apreenderam drogas e prenderam um casal no local.

Um mandado de busca e apreensão, decorrente de investigações realizadas pela unidade especializada, foi cumprido no imóvel. Cinco câmeras de vigilância, um monitor, centenas de porções de cocaína e crack embalados para comercialização, balança de precisão, caderno com anotações da contabilidade do tráfico, além de quantias em dinheiro foram apreendidos no imóvel.

De acordo com o titular da DTE/Conquista, delegado Neuberto Costa, o esquema de monitoramento tinha a finalidade de prevenir os criminosos. “Eles utilizavam estes equipamentos para não serem surpreendidos pela polícia e rivais. Com esta ação, o fluxo do tráfico nesta região será quebrado”, afirmou.

O casal foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Passaram por exames de lesões corporais e em seguida foram encaminhados para uma unidade do sistema prisional, onde ficarão à disposição do Poder Judiciário. A droga e os materiais apreendidos serão encaminhados para perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).