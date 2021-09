Conselheiros do Vitória entram com pedido de liminar para adiar reunião do clube

Conselheiros do Vitória entraram com um pedido de liminar na Justiça com o objetivo de adiar a reunião extraordinária agendada pelo Conselho Deliberativo para quinta-feira (2). A solicitação é para que haja vistas dos documentos disponibilizados. A informação foi publicada inicialmente pelo site Galáticos Online e confirmada pelo CORREIO.

A assembleia foi convocada para a apresentação e votação do parecer da Comissão de Ética acerca do relatório da Comissão Especial, montada para investigar a gestão de Paulo Carneiro. Nos bastidores, acredita-se que o parecer poderá culminar no afastamento do dirigente.

A reunião havia sido marcada inicialmente para o dia 23 de agosto, mas foi adiada por determinação de uma liminar do juiz Tardelli Boaventura. Na ocasião, os conselheiros que entrarm com o pedido alegaram que não tiveram "acesso prévio ao parecer da Comissão de Ética".