Conselho do Vitória aprova orçamento de R$ 29 milhões para 2022

O Conselho Deliberativo do Vitória aprovou, durante reunião na noite desta segunda-feira (27), a proposta de orçamento de R$ 29 milhões apresentada pela diretoria executiva para a temporada 2022. O valor representa uma redução de R$ 6 milhões em relação ao orçamento para 2021, que foi de R$ 35 milhões.

Apesar da queda estimada nas receitas, o valor ficou bem acima do que foi recomendado pelo Conselho Fiscal, que foi de um orçamento de R$ 16 milhões. Para compor a proposta apresentada, o Vitória apostou em metas ousadas.

No ano em que vai disputar a Série C do Brasileirão, o Campeonato Baiano e a Copa do Brasil, o rubro-negro prevê que boa parte da fatia do orçamento seja composta pela venda de jogadores formados nas categorias de base.

A projeção do Leão é de arrecadar R$ 13 milhões apenas com a venda de ativos. Além disso, o clube planeja alcançar, pelo menos, a terceira fase da Copa do Brasil. A meta esportiva renderia cerca de R$ 2,3 milhões. É bom lembrar que o Leão já adiantou em 2021 a cota que tem direito pela participação na primeira fase do torneio.

Com a queda para a Série C, o Vitória perdeu a cota que tinha direito pela transmissão dos seus jogos no Campeonato Brasileiro. Em 2021, o valor foi de R$ 7,3 milhões. Na terceira divisão, a CBF banca apenas os custos com viagem e hospedagem e alimentação. Mesmo assim, o rubro-negro planeja vender os direitos dos seus jogos para alguma plataforma ou TV interessada, o que aumentaria a sua arrecadação.

Desde que o rebaixamento foi confirmado, o Vitória tem realizado cortes na sua estrutura. Durante a reunião onde apresentou o planejamento para 2022, o presidente em exercício, Fábio Mota, revelou que o clube deve passar por uma readequação para reduzir em até 50% o custo operacional, o que envolve o futebol e outros setores.

A estreia do Vitória no próximo ano será no dia 16 de janeiro, um domingo, quando recebe a Juazeirense, às 16h, no Barradão, pela primeira rodada do Campeonato Baiano.