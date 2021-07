Conselho do Vitória vai analisar relatório da Comissão Especial

O Conselho Deliberativo do Vitória convocou duas reuniões para o próximo dia 10, de forma virtual. A primeira, de caráter ordinário, julgará as contas do exercício 2020. A seguinte, extraordinária, irá analisar e debater o relatório elaborado pela Comissão Especial.

Essa comissão foi criada com o objetivo de investigar eventuais dificuldades e obstáculos criados pela diretoria rubro-negra. Em abril e em maio, o Conselho Deliberativo convocou reuniões para a apreciação das contas de 2020, mas o Conselho Fiscal alegou, na época, uma suposta dificuldade para fiscalizar o clube.

"Houve uma denúncia do Conselho Fiscal de que o trabalho estava sendo obstruído, que ele não estava conseguindo ter o acesso aos documentos", disse, em maio, o presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, Fábio Mota, ao CORREIO.

Diante das dificuldades, foi deliberada a criação da Comissão Especial para investigar a gestão do presidente Paulo Carneiro. O dirigente pediu temporariamente o afastamento do Vitória S/A, do qual é diretor-presidente, até a conclusão da investigação.