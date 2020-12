Conselho Regional de Administração realiza IV Fórum de Gestão Pública com foco em educação na sexta-feira (11)

O IV Fórum de Gestão Pública, realizado pelo Conselho Regional de Administração da Bahia (CRA-BA), acontece na sexta-feira (11). O evento terá transmissão online via Zoom e tem foco na avaliação e discussão da educação pública na Bahia. Para o CRA-BA, o tema é necessário por conta do mau desempenho do ensino no estado e da necessidade de se ter uma avaliação do que é preciso para melhorar o sistema de ensino.

No início do fórum de discussão, às 8h45, haverá palestra sobre educação empreendedora conduzida pelo Sebrae. Em seguida, às 9h15, acontece o painel com relatos de boas práticas em educação, com a participação dos conselhos regionais de administração da Bahia, do Amazonas e do Ceará. Já às 10h30 acontecerá a palestra sobre gestão pública e educação, seguida da premiação e homenagem às cidades baianas com bom desempenho e eficiência em educação na Bahia. A participação no fórum dá direito a um certificado de 4 horas.

Planejamento

De acordo com Maria Isabel de Carvalho, diretora de fiscalização e registro do CRA-BA e organizadora do fórum, o tema do evento surgiu do mau desempenho do ensino no estado. "Todo mundo concorda que educação é prioridade, sempre. Agora, o caminho para fazer com que essa prioridade se efetive não foi encontrado. Entendemos como conselho que o que nos falta são práticas de gestão, são ações sistematizadas que façam com que os problemas sejam visualizados e solucionados com planejamento e avaliação", afirmou.

A diretora ainda afirmou que o fórum servirá para que as prefeituras e suas equipes entendam o que precisam fazer para melhorar a educação nas suas cidades. "Tem um teórico da administração que diz que o que não é medido, não é gerenciado. Se você não sabe o que é, como está e o que representa, você não pode gerenciar aquilo. Hoje, temos essa oportunidade de medir, comparar dados e não se justifica estar em uma situação dessa sem fazer diagnóstico e consertar as coisas", declarou.

Quem deve participar

Por se tratar de um evento que discute o papel da gestão pública e traz exemplos de boas práticas e soluções que podem otimizar o ensino, as administrações municipais foram convidadas a participar do fórum. Para Maria Isabel, a presença dessas gestões é indispensável para repensar erros. "Nós, geralmente, convidamos todas as 417 prefeituras do estado, assembleia legislativa e órgãos públicos no geral. Isso porque quem está à frente das gestões municipais deve aproveitar o fórum para conhecer o que se tem e ver o que se quer. Principalmente para quem está chegando, como os prefeitos e gestores municipais que tomam posse em 2021, para começar a gestão com planejamento e ciência sobre o que se passa na educação", disse.

A avaliação do fórum sobre a educação nos municípios é baseada no Índice de Governança Municipal (IGM), que indica qual a situação das gestões em saúde, educação e outras áreas. O indicador permite entender quais são os pontos da administração pública que precisam de correções.

"O IGM faz uma espécie de radiografia do que se passa em cada cidade de maneira muito completa. É nele que podemos ver a posição do município, entender onde está o problema e através de eventos como o fórum, orientar as gestões sobre o que precisa ser feito", ressaltou.

Veja programação completa:

