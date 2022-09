Construindo casa na Bahia, Heloísa Perissé observa baleias Jubarte em Praia do Forte

Heloísa Perissé está de volta à Bahia! A atriz, que apresentou a peça A Iluminada em Salvador, em abril, está desta vez em Praia do Forte, no Litoral Norte, onde veio acompanhar as obras de sua casa. A residência tem projeto assinado pela arquiteta Laís Galvão e deve ficar pronta ainda em 2022.

Nesta terça-feira (27), a artista, que já viveu na capital baiana dos 11 aos 18 anos, aproveitou a passagem pelo estado para passear de lancha e observar as baleias Jubarte, que enchem de vida o litoral baiano nesta época do ano. Mesmo enjoada, por conta do balanço do mar, Heloísa disse que não deixaria passar essa oportunidade e se emocionou ao ver os animais de perto.

