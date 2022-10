Consulado da Mulher está com vagas abertas para Programa de Formação

O Consulado da Mulher - Ação Social da Marca Consul - em parceria com Itaú Mulher Empreendedora (iniciativa de empreendedorismo feminino no Brasil, apoiando programas focados em mulheres vulneráveis) e Jasmine Alimentos, empresa referência em alimentação saudável no país, apresenta um projeto de capacitação, o #EmpreendeNoZap.

O projeto vai disponibilizar 500 vagas para mulheres de todo o país que queiram participar do curso de capacitação sobre gestão dos negócios e crescimento pessoal, por meio de vídeos e atividades enviadas pelo aplicativo do Whatsapp. As inscrições podem ser feitas até 14 de outubro pelo link.

Para participar, as mulheres devem seguir os critérios de seleção, que consistem em: 1. ser mulher cisgênero ou transgênero maior de 18 anos; 2. ser pessoa física ou jurídica no formato de Microempreendedor Individual -- MEI; 3. ter empresa ou negócio informal com no mínimo 6 meses de existência, e que seja no ramo de alimentação; 4. ter acesso à internet e morar no Brasil; 5. ter renda familiar de até um salário-mínimo por membro da família.

A seleção das participantes acontece de 17 a 21 de outubro, e as aulas começam no dia 24 de outubro e seguem até 16 de dezembro de 2022. As futuras alunas terão acesso aos conteúdos por meio de vídeos e exercícios sobre o Programa de Formação pelo WhatsApp. Toda semana, elas terão que responder às atividades dos temas abordados, como: gestão administrativa e financeira, marketing, vendas, pessoas, formalização e gênero.

Segundo a pesquisa TIC Empresas 2021, o WhatsApp tornou-se a rede social mais popular entre as empresas, sendo que 72% desses empreendimentos possuem conta no aplicativo. “Levar para essa plataforma um programa de capacitação para mulheres empreendedoras é uma oportunidade de educar e fortalecer os seus negócios em todo o Brasil”, afirma Leda Boger, diretora-executiva do Instituto Consulado da Mulher.

O projeto também conta com o apoio do Projeto Itaú Mulher Empreendedora, que atua no fortalecimento dos negócios administrados por mulheres empreendedoras. “O cenário atual, de recuperação econômica após a pandemia, é desafiador para as empreendedoras em todo o Brasil, e esta iniciativa permite alcançar um público com enorme potencial de gerar renda e impacto social positivo nas suas comunidades, com um conteúdo que realmente faz diferença nos negócios dessas mulheres”, pontua Luciana Nicola, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú Unibanco.

No final da iniciativa, serão selecionadas 50 participantes para um programa de mentoria, que será promovido por executivos da Whirlpool e da empresa Jasmine. “É muito gratificante para a Jasmine fazer parte de um projeto sério e comprometido como este, pelo segundo ano consecutivo. Temos a oportunidade de compartilhar o nosso conhecimento para ajudar pessoas que querem mudar a realidade por meio do empreendedorismo, gerando um impacto positivo não apenas na família das participantes do curso, mas nas comunidades onde elas vivem”, explica a executiva de Marketing da Jasmine Alimentos, Thelma Bayoud. “Acreditamos que, a partir dessa capacitação, elas irão inspirar outras mulheres”, complementa.