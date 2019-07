Consumidor poderá bloquear ligações de telemarketing; veja como

Um dos maiores sonhos dos consumidores brasileiros está prestes a se realizar. Até o dia 16, as principais empresas de telecomunicação deverão lançar uma lista de consumidores que não desejam receber chamadas de telemarketing que oferecem serviços de telefonia, TV por assinatura e internet.

Na determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), também fica exposto que os consumidores também deverão ter fácil acesso à esta lista. Assim, tendo o direito de bloquar, quando desejar as ligações indesejadas.

A medida vale para as empresas Algar, Claro/Net, Nextel, Oi, Sercomtel, Sky, TIM e Vivo. Caberá às empresas divulgar o meio pelo qual as pessoas deverão solicitar o bloqueio de seu número.

O consumidor que tiver seu número nessa lista deixará de receber ligações de telemarketing apenas das empresas Algar, Claro/Net, Nextel, Oi, Sercomtel, Sky, TIM e Vivo.

Robôs na mira

A lista nacional bloqueia também as ligações realizadas por robôs. Com o telemarketing automatizado, as operadoras passaram a usar um discador que recebe uma lista de telefones para fazer as ligações. Após isso, as chamadas passadas para atendentes ou o consumidor ouve uma gravação ao atender.

Casos de ligações mudas ou que caem ao atender costumam ocorrer por falhas no sistema ou porque não há atendentes para o robô passar a ligação. Esse sistema também faz com que as ligações sejam repetidas para o mesmo consumidor no decorrer do dia.