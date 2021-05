Contagem regressiva: Vitória faz ajustes finais para estreia

A contagem é regressiva: faltam apenas dois dias para a estreia do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O acesso à elite do futebol nacional é o principal objetivo do time na temporada e começar bem o torneio de acesso é a meta a curto prazo. Para isso, o técnico Rodrigo Chagas tem feito os ajustes finais ao longo desta semana. Afinal, o primeiro compromisso já é na sexta-feira (28), às 19h, contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

O Vitória busca o 5º acesso à Série A do Brasileiro. Obteve sucesso em três edições disputadas na era dos pontos corridos - 2007, 2012 e 2015 - e também em 1992, com outro formato. Nas últimas duas temporadas, no entanto, fracassou. Em 2019 e 2020, o Leão lutou contra o rebaixamento até a penúltima rodada.

Após ser efetivado como treinador já em dezembro da temporada passada e evitar o rebaixamento à Série C, Rodrigo Chagas tem agora a oportunidade de iniciar o nacional à frente do time. Ele conhece bem o elenco e teve os últimos 20 dias apenas para treinar a equipe.

A eliminação ainda na fase classificatória do estadual fez com que o Vitória não tivesse jogos a disputar durante esse período. Já o adversário está de técnico novo. Após a demissão de Allan Aal, Daniel Paulista começou a treinar o Guarani na segunda-feira.

Quatro jogadores do elenco rubro-negro não estão à disposição para o começo do campeonato por ordens médicas. O volante Guilherme Rend e o atacante Vico se recuperam de lesão e ficarão fora das primeiras rodadas. O meia Gabriel Santiago e o lateral direito Gabriel Inocêncio passaram por cirurgia.

O elenco foi encorpado com a contratação de seis reforços para a disputa da Série B. O já citado lateral direito Gabriel Inocêncio, os volantes Lucas Silva e Pablo Siles, o meia Bruno Oliveira e os atacantes Guilherme Santos e Samuel Granada são as caras novas.

Um velho conhecido também pode pintar na Toca. Ídolo da torcida rubro-negra, o centroavante Dinei defende atualmente o Jacuipense, mas pode voltar a vestir a camisa do Vitória. A negociação com o atacante de 37 anos está em andamento.

Possível escalação

Rodrigo Chagas realizou um coletivo na terça-feira (25). A atividade serviu para o técnico se aproximar da definição do time que vai encarar o Bugre. Por causa da pandemia, a imprensa não tem acesso ao centro de treinamento, e o clube não informou quais jogadores formaram a equipe titular durante o coletivo.

Baseado no que foi apresentado no começo da temporada, uma possível escalação para o jogo de estreia teria Ronaldo, Raul Prata, Wallace, Marcelo Alves e Pedrinho; Gabriel Bispo, Cedric e Eduardo; Ygor Catatau, Samuel e David.

O elenco tem mais dois treinamentos antes de enfrentar o Guarani. Nesta quarta (26) e também na quinta (27), quando viaja à tarde para Campinas. Na terça, além de prestarem atenção nas instruções do técnico em campo, os jogadores acompanharam as orientações do ex-árbitro Leonardo Gaciba, presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, sobre as regras do jogo. A palestra, realizada através de transmissão online, faz parte do protocolo para o início do Brasileiro.