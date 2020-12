Contra o Cuiabá, Vitória mira o 2º triunfo seguido como visitante

A sequência invicta do Vitória foi quebrada na última rodada, após a derrota para o Confiança, no Barradão. Mas, se levar a virada foi frustrante, é hora de deixar para trás e voltar a canalizar o bom momento que vivia até então. Para isso, terá pela frente o Cuiabá, em jogo nesta terça-feira (8), às 21h30, na Arena Pantanal.

O plano é voltar a vencer e continuar sonhando com o acesso à primeira divisão, apesar das chances remotas. O Leão entra na 27ª rodada da Série B com 32 pontos, na 15ª colocação. São sete pontos a mais que o Figueirense, que abre a zona de rebaixamento, e 11 a menos que o Cuiabá, justamente o time que fecha o G4.

Se o rubro-negro ganhar hoje, vai a 35 pontos e, a depender dos resultados das outras partidas, pode subir até quatro posições e terminar a rodada em 11º.

A missão do Leão promete ser difícil. Além de estar entre os quatro primeiros da Segundona, o rival é também o melhor mandante da competição. Nos 14 jogos que fez em casa, o Cuiabá somou 31 pontos, com 9 triunfos, 4 empates e apenas 1 derrota. O aproveitamento é de 73,8%.

Já os números rubro-negros longe do Barradão não são muito animadores. O aproveitamento é de apenas 27,8%, com 10 pontos conquistados após 12 jogos. Por outro lado, a memória recente é ótima. Na última vez que o Vitória foi visitante, aplicou goleada de 4x1 sobre o Paraná e conquistou seu primeiro triunfo fora de Salvador.

Outra vantagem ao Leão é a sequência puxada de partidas do Cuiabá. Além de disputar a Série B, o Dourado também participa do Campeonato Mato-grossense e teve compromisso na noite de domingo, 48h antes de entrar em campo contra o rubro-negro. Antes, jogou contra o Botafogo-SP no sábado, pela Série B. E retorna ao estadual amanhã, na partida de volta das quartas contra o Luverdense.

Não bastasse a grande quantidade de compromissos, o time ainda não terá o técnico Allan Aal na beira do campo: o treinador testou positivo para covid-19 e será substituído pelo auxiliar Mário Henrique.

Escalação

O Vitória tem quatro desfalques. Com trauma no pé, o zagueiro Wallace foi vetado pelo departamento médico, assim como o goleiro Ronaldo, que se recupera de lesão muscular. O atacante Léo Ceará, artilheiro do time na Série B e na temporada, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já o lateral esquerdo Leocovick testou positivo para covid-19 e foi cortado. O volante Romisson foi convocado.

Os goleiros César e Lucas Arcanjo, que dividem o quarto de concentração com o lateral, realizaram novos exames para detectar o coronavírus e aguardam resultado. Caso seja positivo, a opção será Yuri Sena, do sub-20.

Por outro lado, o técnico interino Rodrigo Chagas terá os retornos de Guilherme Rend, que cumpriu suspensão, do atacante Ewandro e do lateral direito Van, recuperados de lesão. Assim, o Vitória deve ter: César, Léo, Maurício Ramos, João Victor e Rafael Carioca; Guilherme Rend, Matheus Frizzo, Lucas Cândido e Thiago Lopes; Vico e Jordy Caicedo.