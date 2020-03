Contra o Grêmio, Leoas buscam primeira vitória no Brasileiro

A equipe feminina do Vitória visita o Grêmio neste domingo (15), a partir das 15h, em Gravataí (RS), pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo através da CBF TV, serviço fornecido pela confederação em suas redes sociais.

As Leoas ainda buscam a primeira vitória na competição. Até o momento, as meninas perderam as quatro partidas disputadas. A equipe está em penúltimo lugar na tabela, à frente da Ponte Preta. A Macaca também perdeu todas as partidas, mas tem saldo de gols pior: -19 contra -18.

Vale lembrar que o Vitória está disputando a elite do Brasileiro com um time sub-17. A equipe que terminou em 9º lugar no ano passado – a melhor do Nordeste no atual formato – acabou desfeita no final do ano passado. As Leoas são as únicas nordestinas na elite.

Do outro lado, o Grêmio é uma das quatro equipes que conseguiram o acesso à elite do Brasileiro no ano passado. O time começou o campeonato ganhando as duas primeiras partidas e perdeu as duas últimas para Avaí/Kindermann e Santos. O tricolor gaúcho está em 10º lugar na tabela.