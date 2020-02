Contra o Nacional, Bahia tenta vencer fora do país pela 1ª vez

Além de buscar a classificação à segunda fase da Copa Sul-Americana, o Bahia tem um tabu para quebrar nesta Quarta-feira de Cinzas (26), diante do Nacional, às 19h15, no estádio Luis Alfonso Giagni, em Villa Elisa, no Paraguai. O Esquadrão nunca venceu uma partida oficial fora do Brasil.

Desde que disputou o primeiro duelo internacional oficial de sua história, contra o San Lorenzo, na Argentina, em 1960, na primeira edição da Taça Libertadores da América, o Bahia soma 11 jogos no exterior. O número não inclui amistosos, que eram comuns no século passado.

O tricolor até venceu jogos internacionais como visitante, como no caso do Internacional na Libertadores de 1989 (2x1), a Portuguesa na Sul-Americana de 2013 (2x1) e o Athletico-PR, também pela Sula, nas quartas de final de 2018 (1x0). Mas todos os confrontos aconteceram no Brasil e contra brasileiros.

A última vez que atuou além das fronteiras foi no ano passado. Ainda sob o comando de Enderson Moreira, o Esquadrão amargou o empate por 0x0 com o Liverpool-URU, em Montevidéu. O resultado eliminou a equipe na primeira fase da Sul-Americana, já que havia perdido o jogo de ida por 1x0 na Fonte Nova.

Histórico do Bahia fora do Brasil (só jogos oficiais):

1960 San Lorenzo 3x0 Bahia (Buenos Aires) Libertadores

*1964 Bahia 0x0 Deportivo Itália (Caracas) Libertadores

1964 Deportivo Itália 2x1 Bahia (Caracas) Libertadores

1989 Marítimo 0x0 Bahia (Caracas) Libertadores

1989 Deportivo Táchira 1x1 Bahia (Caracas) Libertadores

1989 Universitario 1x1 Bahia (Lima) Libertadores

2013 Nacional-COL 1x0 Bahia (Medellín) Sul-Americana

2014 César Vallejo 2x0 Bahia (Trujillo) Sul-Americana

2018 Blooming 1x0 Bahia (Santa Cruz de la Sierra) Sul-Americana

2018 Cerro 1x1 Bahia (Montevidéu) Sul-Americana

2019 Liverpool-URU 0x0 Bahia (Montevidéu) Sul-Americana

*O Bahia vendeu o mando de campo e enfrentou o Deportivo Itália como mandante na Venezuela.