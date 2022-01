Contran reestabelece prazo de 12 meses para tirar CNH

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) restabeleceu prazo máximo de 12 meses para conclusão do processo de tirar Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A mudança começou a valer no primeiro dia do ano.

O prazo para tirar a CNH estava suspenso por tempo indeterminado por conta da pandemia de covid-19. Agora, quem tinha processo ativo até 31 de dezembro de 2020 terá até 31 de dezembro deste ano para concluir.

O processo para retirar a habilitação atualmente tem exames de aptidão física e psicológica, além de aulas teóricas para uma prova. Depois, é preciso fazer um curso prático e uma prova prática.

Autoescolas

O Contran também prorrogou, por um ano, contado desde 3 de novembro de 2021, os prazos para uso dos veículos de aprendizagem em centros de formação de condutores.

Pelas regras, os veículos utilizados por autoescolas devem ter tempo máximo de uso. Na categoria A, por exemplo, o prazo é de cinco anos, excluído o ano de fabricação. Para a categoria B, o prazo é de até oito anos, sem contar o ano de fabricação.