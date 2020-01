'Contratações estão 99% encerradas', avisa Paulo Carneiro

As contratações para o elenco que o Vitória irá montar em 2020 estão praticamente encerradas. É o que garante o presidente do clube, Paulo Carneiro. "Contratações estão 99% encerradas. Pode acontecer um fato ou outro. E isso era objetivo, de estar no início da temporada, com o elenco quase pronto para até novembro. (...) Não existe elenco fechado até que estejam fechadas as inscrições. O elenco já está definido", pontuou o dirigente durante entrevista coletiva.

Com o objetivo de utilizar mais nesta temporada os jogadores formados nas categorias de base da Toca do Leão, o Vitória contratou nove reforços nesse começo de ano: o zagueiro Maurício Ramos, os laterais Rafael Carioca e Gerson Magrão, o volante Gabriel Furtado, os meias Alisson Farias e Fernando Neto, e os atacantes Júnior Viçosa, Vico e Rodrigo Carioca.

"Hoje nós temos, no time de aspirantes, que nem todos são sub-23, 25 jogadores formados no clube. Isso é um grande avanço porque permite que o time principal trabalhe com menos gente, e você pode suportar isso com menos gente. Você não precisa ter 34, 35 jogadores, que é difícil de administrar. Essa é a política. Objetivo é contratar menos e ter mais jogadores do clube jogando no time principal e chegar, no mínimo, a 2/3. Com isso, diminuímos o custo, melhoramos a performance, a identidade, com atletas de diversas performances", afirmou Paulo Carneiro.

O presidente rubro-negro também comentou sobre a rescisão do meia Yago, que assinou com o Fluminense. "Foi feito acordo com pequena remuneração. Retiramos da folha do Vitória. A gente sente quando o jogador encerrou o ciclo. Nesse momento, ele segue a vida dele", disse, sem revelar os valores da negociação.

O Vitória estreia com a equipe sub-23 no Campeonato Baiano na quarta-feira (22), às 19h30, contra o Jacobina, no Barradão. Também dentro de casa, no sábado (25), às 16h, o time principal faz a primeira participação na Copa do Nordeste, contra o Fortaleza.