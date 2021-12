Contratações, finanças e punições: entenda o planejamento do Vitória para 2022

O Vitória está focado na temporada 2022, quando disputará a Série C, além da Copa do Brasil e Campeonato Baiano. Nesta quinta-feira (16), o presidente em exercício do clube, Fábio Mota, concedeu entrevista coletiva e comentou sobre o planejamento para o ano que vem, abordando diversos assuntos.

Entre os temas, o dirigente falou sobre a punição da Fifa por dívidas com o atacante Walter Bou, que passou pela Toca em 2018, e com o Boca Juniors (que emprestou o argentino ao Vitória). Por causa dela, o clube está impossibilitado de fazer novas contratações após a próxima sexta-feira (17).

Segundo Fábio, o plano é usar o dinheiro da venda de Diego Rosa para resolver o problema. A questão é que ainda não se sabe quando o Leão receberá essa quantia. Por isso, o clube foi ao mercado trazer reforços antes que a punição entrasse em vigor.

"Nós sabíamos e não poderíamos ficar a mercê disso. Nosso departamento jurídico vem conversando tanto com o advogado de Walter Bou quanto com o do Boca Juniors. Mas são cifras e valores altos. A gente depende de vender algum jogador para tentar solucionar isso. Estamos tentando outras ações. Com relação ao Boca, a gente avançou. Com relação a Walter Bou, a gente ainda não avançou", disse Fábio.

"Temos um dinheiro para entrar de Diego Rosa. E é com esse dinheiro que a gente está planejando pagar Walter Bou, só que a gente não sabe quando que entra esse recurso. O campeonato (Baiano) começa dia 16 e a gente não pode ficar sem fazer nada... Então fizemos um esforço monstruoso para que pudéssemos montar um time competitivo", seguiu.

Até aqui, foram anunciados 10 jogadores: os zagueiros Éwerton Páscoa e Alisson Cassiano, os laterais Alemão, Salomão e Vicente, o volante Pablo e os atacantes Guilherme Queiroz, Erik, Roberto e Luidy. A diretoria planeja mais duas ou três contratações regularizadas até sexta - uma delas é o meia Jadson, que já tem acordo fechado. Fábio Mota explicou os critérios para a escolha dos reforços.

"Jogadores que têm perfil de Série C, de Série B, que passaram por elas, que ajudaram a subir os clubes e que venham para dar responsabilidade, que venham jogar e trazer experiência para nosso elenco da base, que é muito bom mas precisa de experiência. Nós mesclamos isso. Se você analisar, nenhum dos jogadores que estamos trazendo foge desse perfil. Evidente que a torcida tem que lembrar que, infelizmente, estamos na Série C. As contratações são para a gente voltar para a Série B", afirmou.

"Contratações estão sendo feitas sem pagamentos de comissão, todas até agora".

O presidente em exercício também falou sobre a situação de Wallace, o novo patrocinador do clube e próximas contratações do clube.

Confira mais trechos da coletiva de Fábio Mota:

Recursos para contratações

Nós demos credibilidade ao clube quando conseguimos, no nosso planejamento, atualizar os salários dos jogadores e dos funcionários. Depois de três anos, o Vitória voltou a pagar em dia. Esses jogadores se falam uns com os outros e, se nos anos anteriores, ninguém queria vir para o Vitória, dessa vez a gente conseguiu impor respeito de um time grande como somos. Nós temos uma camisa forte, pesada, mais de 100 anos de tradição, e todo mundo quer jogar no Vitória, mesmo estando na Série C. Evidente que dentro do nosso perfil, não tem nenhum salário astronômico, são salários de Série C, onde estamos. São jogadores competitivos que vão ganhar salários de Série C. O que nos ajudou, em um curto espaço de tempo, é a credibilidade que o clube tem hoje. O Vitória hoje é um time que tem credibilidade. O ambiente do clube é outro, as ações que estamos fazendo são outras, estamos recuperando o estádio, o gramado. O Vitória hoje é um clube respeitado no Brasil.

Alex Brasil (diretor de futebol)

Alex Brasil tem contrato com o clube, vai até março, continua. Ele tem muitos contatos para que a gente faça esse tipo de contratação.

Dificuldade para associar

A gente está com uma pesquisa na rua para ouvir o torcedor. A gente precisa que o sócio-torcedor responda essa pesquisa. Vai ter um diagnóstico, vamos saber o que o sócio-torcedor pensa. A partir daí vamos montar um plano novo, mas com base no que está estipulado pelo sócio-torcedor.

Futebolcard

O contrato com a Futebolcard está aí, as dificuldades que são relatadas, a ideia é que pulverize a forma que o torcedor se associa ao clube, mas isso tudo a gente só vai divulgar depois da pesquisa. A gente pede ao sócio que responda a pesquisa.

Relatório de Paulo Carneiro

Temos que ter a reunião do orçamento e a reunião do relatório porque o prazo do afastamento se encerra dia 2 de janeiro. O resultado não tem como pré-julgar e dizer para vocês. Recebemos mais sete denúncias feitas pelo conselho fiscal. Vamos apreciar na reunião do conselho.