Convento de São Francisco de Assis promove quermesse beneficente em Salvador 

O convento de São Francisco de Assis realiza nestes sábado e domingo (25 e 26) e nor próximo final de semana (2 e 3 de outubro) uma quermesse beneficente. O evento será realizado das 11h às 19h, no pátio da SMS Estacionamento, na ladeira da Ordem Terceira, no Pelourinho.

“Será uma oportunidade única de reunir amigos e familiares fieis desta e de outras paróquias. Vamos nos divertir com muita música, comida boa, moda e outros atrativos. Tudo isso por um bem maior: ajudar o convento de São Francisco de Assis, tão importante para nossa cidade”, destaca Maria Helena Sanches, organizadora da feira.

(Foto: Reprodução)

Além de stands de restaurantes, lojas de roupa e antiguidades, a quermesse vai promover uma feira de adoção de animais. Também serão arrecadados fundos e medicamentos para tratamento médico dos pets. “A obra franciscana passa por cuidados e caridade não só com o ser humano. Vamos buscar ajuda para animais que vivem em condições extremamente precárias. Eles poderão ser adotados ou ajudados com dinheiro ou remédios para a doença do carrapato, por exemplo”, explica Sanches.

O evento também faz parte das comemorações da tradicional novena de São Francisco de Assis, que começa neste sábado (25) e vai até o próximo dia 4.