Convento de São Francisco troca de pães de Santo Antônio por alimentos não-perecíveis

Neste sábado, 13 de junho, é celebrado o dia de Santo Antônio. Para festejar a data e não deixar a solidariedade de lado, o Convento de São Francisco, no Pelourinho, ofertará pãezinhos do santo em troca de alimentos não-perecíveis.

A ação, que se chama "Drive-Thru Solidário dos Devotos de Santo Antônio", foi lançada para comemorar os 800 anos de Vocação de Santo Antônio na Ordem Franciscana. Ao todo, serão três mil pães distribuídos.

Para participar, basta ir ao local a pé ou de carro e levar um quilo de alimento não-perecível. Em torca, o fiel leva a lembrança do santo. Tudo que for arrecadado será doado a famílias carentes do Centro Histórico.

Quem não tiver carro, terá que respeitar os protocolos necessários de distanciamento. Todos deverão usar máscaras.

A iniciativa partiu dos freis José Edilson Santos e Roberto Alves, que também decidiram colocar na porta principal da Igreja, das 8h às 19h, a imagem de Santo Antônio, para que os devotos possam orar, fazer promessas e agradecimentos em segurança.

Às 10h, a imagem do santo passará pelas ruas do Centro Histórico em carreata para abençoar os comerciantes e moradores do Centro Histórico.

Além desta ação, haverá um festejo na parte interna da Igreja, com terço, ofício, louvores, adoração. Como os fiéis não poderão participar presencialmente, a cerimônia será transmitida pela internet, pelo Instagram do Convento de São Francisco: @conventosaofranciscoba.