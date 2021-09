Cooperativa De Caminhoneiros da Bahia e Sindicato dos Transportadores Autônomos negam rumores de greve

Os representantes da Cooperativa De Caminhoneiros da Bahia e Sindicato dos Transportadores Autônomos negaram os rumores sobre uma possível greve dos caminhoneiros no estado após o anúncio de aumento do preço do diesel A pela Petrobras nesta terça-feira (28).

"Uma greve só começará a ser discutida daqui a alguns dias, quando a categoria começar ir às bombas para perceber a diferença. Não há greve porque não há união", diz Jorge Carlos Da Silva, do Sindicato Transportadores Autônomos.

Já Wellington Machado, da Cooperativa De Caminhoneiros da Bahia, diz que não tem essa informação. "Acho estranho esses rumores, porqe sempre recebemos um comunicado quando há qualquer tipo de manifestação. Até o momento, não ouvi falar disso".

A estatal anunciou que vai elevar o preço do diesel vendido às distribuidoras em R$ 0,25 por litro. Com o reajuste, o preço médio de venda do diesel passa de R$ 2,81 para R$ 3,06 por litro a partir desta quarta-feira (29). O reajuste representa 8,89% de aumento no diesel,

Segundo a companhia, a elevação de 8,89% se dá por causa da valorização do petróleo no mercado internacional e do dólar alto em comparação com o real. A Petrobras também informou que, com o reajuste, a parcela que corresponde à Petrobras no preço pago pelos consumidores na bomba passará a ser de R$ 2,70 por litro em média, uma alta de R$ 0,22 em relação ao valor atual.

"Após 85 dias com preços estáveis, nos quais a empresa evitou o repasse imediato para os preços internos devido à volatilidade externa causada por eventos conjunturais, a Petrobras realizará ajuste no preço do diesel A para as distribuidoras", diz nota publicada no site. A Petrobras não fala em aumento de preço de outros combustíveis.

A empresa diz ainda que o acréscimo no diesel evita "riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras: distribuidores, importadores e outros produtores, além da Petrobras".