Copa do Brasil: todas as campanhas do Vitória na competição

O Vitória recebe o Lagarto às 19h15 desta quinta-feira (5), pela segunda fase da Copa do Brasil. Será a terceira vez na história da competição que o Leão enfrentará um time sergipano.

A estatística é favorável, já que o rubro-negro nunca foi eliminado por um clube do estado vizinho. O Vitória não ganhou nenhuma vez como visitante, mas venceu as duas no Barradão, palco do confronto em jogo único hoje. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Quem avançar enfrentará o Ceará.

Os encontros anteriores aconteceram em 2005 e 2012, ambos na primeira fase, na época disputada em jogos de ida e volta.

Em 2005, o adversário foi o Confiança. O Vitória perdeu por 1x0 no Batistão, em Aracaju, e se recuperou com 3x0 no Barradão. Leandro Domingues, duas vezes, e Zé Roberto marcaram os gols.

O outro confronto com time de Sergipe ocorreu em 2012, contra o São Domingos. A partida de ida terminou empatada em 0x0, no estádio Presidente Médici, em Itabaiana. Em casa, o Leão venceu por 2x0, gols de Marquinhos e Arthur Maia (in memoriam).

Todas as campanhas do Vitória na Copa do Brasil:

Entre parênteses, a fase até onde o Vitória chegou

1989 – Avaí, Vasco e Sport (quartas de final)

1990 – Taguatinga (1ª fase)

1991 – Atlhetico-PR, Sport e Remo (quartas de final)

1992 – Não disputou

1993 – América-MG e Palmeiras (oitavas de final)

1994 – Sorriso, Ariquemes e Grêmio (quartas de final)

1995 – Democrata, Atlético-MG (oitavas de final)

1996 – Maranhão, Paraná (1ª fase – havia uma etapa anterior chamada fase preliminar)

1997 – Botafogo, São Paulo e Grêmio (quartas de final)

1998 – Operário-MT, Flamengo e Cruzeiro (quartas de final)

1999 – Flamengo-PI, América-MG e Palmeiras (oitavas de final)

2000 – Pinheiros-RO e ABC (2ª fase)

2001 – ASA, Rio Branco-AC e São Paulo (oitavas de final)

2002 – Cene, Figueirense (2ª fase)

2003 – Tocantinópolis, Roraima, Palmeiras e Flamengo (quartas de final)

2004 – CTE Colatina, Sampaio Corrêa, Internacional, Corinthians e Flamengo (semifinal)

2005 – Confiança e Baraúnas (2ª fase)

2006 – Imperatriz, Santa Cruz e Cruzeiro (oitavas de final)

2007 – Baraúnas e Athletico-PR (2ª fase)

2008 – Sousa e Paraná (2ª fase)

2009 – ASA, Juventude, Atlético-MG e Vasco (quartas de final)

2010 – Corinthians-AL, Náutico, Goiás, Vasco, Atlético-GO e Santos (final – vice-campeão)

2011 – Botafogo-PB (1ª fase)

2012 – São Domingos, ABC, Botafogo e Coritiba (quartas de final)

2013 – Mixto e Salgueiro (2ª fase)

2014 – J. Malucelli (1ª fase)

2015 – Anapolina e ASA (2ª fase)

2016 – Náutico-RR, Portuguesa e Cruzeiro (3ª fase)

2017 – Luziânia, Bragantino, Vasco e Paraná (4ª fase)

2018 – Globo, Corumbaense, Bragantino, Internacional e Corinthians (oitavas de final)

2019 – Moto Club (1ª fase)

2020 – Imperatriz, Lagarto (em andamento)