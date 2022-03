Copa do Brasil: Vitória vai enfrentar o Glória-RS no dia 9 de março

Um dia depois de eliminar o Castanhal e avançar na Copa do Brasil, o Vitória já sabe quando voltará a entrar em campo pela competição. E o próximo desafio já é na semana que vem: quarta-feira (9), às 21h30, contra o Glória-RS. A data foi divulgada pela CBF nesta sexta-feira (4).

O jogo será válido pela segunda fase do torneio mata-mata e, dessa vez, terá como palco o Barradão. O local foi definido no sorteio realizado ainda antes da disputa da primeira etapa. Caso passe pela equipe gaúcha, o time do técnico Dado Cavalcanti colocará mais R$ 1,9 milhões nos cofres rubro-negros.

Assim como aconteceu na fase inicial, o duelo é único, e se classifica quem ganhar. Dessa vez, porém, o visitante não tem a vantagem do empate. Em caso de igualdade no placar, a vaga na terceira etapa será definida nos pênaltis.

O dia 9 de março, aliás, estava reservado para o duelo do Vitória contra o Doce Mel, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. Com o choque, o confronto do estadual deve ter nova data anunciada pela Federação Bahiana de Futebol.

Na primeira fase, o rubro-negro garantiu a classificação ao empatar com o Castanhal em 1x1, no Estádio da Curuzu, em Belém. O Japiim abriu o placar com Leandro Cearense, aos 11 minutos, mas o Leão deixou tudo igual com Mateus Moraes, aos 24, e ficou com a vaga.

Já o Glória-RS, estreante na Copa do Brasil, conseguiu a vaga na segunda fase ao vencer o Brasil de Pelotas por 1x0, no Estádio Altos da Glória, em Vacaria. O gol foi marcado por Léo, aos 38 minutos do segundo tempo.

Juazeirense

O Vitória não é o único time baiano que entra em campo pela Copa do Brasil na quarta-feira (9), às 21h30. Na mesma data e horário, a Juazeirense disputará contra o Vasco a vaga na terceira fase. O duelo acontecerá no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

O esquema é o mesmo do Leão: partida única e, se terminar empatada, a classificação será decidida nos pênaltis. Se conseguir avançar, O Cancão de Fogo também garante mais R$1,9 milhões.

Vitória e Juazeirense são os únicos dois clubes baianos presentes na segunda fase da Copa do Brasil. Assim como o rubro-negro, o Cancão de Fogo também podia empatar para se classificar e fez valer a vantagem, após o 0x0 diante do Grêmio Anápolis, em Goiás.

Já o Bahia de Feira e o Atlético de Alagoinhas jogaram como mandantes e precisavam ganhar, mas não conseguiram. O Tremendão caiu para o Coritiba, com derrota por 5x2 na Arena Cajueiro. Já o Carcará ficou no 1x1 com o CSA no Carneirão e foi eliminado.

O Bahia também está na Copa do Brasil, mas, por ter ganhado a última edição do Nordestão, entra no mata-mata nacional apenas na terceira fase.

A situação é a mesma dos campeões da Copa Verde (Remo) e da Série B (Botafogo), além dos clubes que estão disputando a Libertadores: Athletico-PR (campeão da Sul-Americana), Atlético-MG (campeão do Brasileiro e da última Copa do Brasil), Palmeiras (campeão da Libertadores), Flamengo, Fortaleza, Corinthians, Bragantino, Fluminense e América-MG.