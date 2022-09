Copa do Mundo 2022: Como apostar no Brasil?

A Copa do Mundo é o evento esportivo mais aguardado pelos brasileiros. Até quem não gosta desta modalidade de esporte, assiste aos jogos da seleção na Copa. Este ano a expectativa está ainda mais alta, já que especialistas do mundo todo apontam o Brasil como favorito para levantar a taça. A boa performance da seleção de Tite nas eliminatórias e o elenco estrelado, que conta com Vinícius Júnior, Raphinha e Neymar, contribuem para o favoritismo brasileiro. Além disso, o desempenho mediano dos times europeus nas últimas aparições fizeram com que a seleção de Neymar se destacasse também nas cotações das casas de apostas.

A aposta esportiva é um dos setores que mais cresce no mundo. No Brasil, seu avanço impressiona. Desde sua legalização em 2018, a aposta esportiva gera bilhões de reais por ano. Em ano de Copa e com o Brasil sendo apontado como o favorito para se tornar campeão da competição, a expectativa é de que muitos brasileiros virem novos adeptos da prática. Mas… Como começar?

Primeiro, é importante conhecer as casas de apostas e o que elas oferecem. A tendência mundial é apostar através dos aplicativos de apostas, que é a maneira mais dinâmica de dar seus palpites pelo celular. Porém, vale lembrar que nem toda casa de apostas oferece aplicativo. Atualmente, cerca de 20 apps de apostas estão disponíveis no Brasil. Para entender as diferenças e o que cada um oferece, leia as avaliações de aplicativos de apostas esportivas.

Depois de escolher e baixar o aplicativo que melhor atende suas necessidades, é hora de criar sua conta. Geralmente, o cadastro é super rápido, basta preencher seu CPF, endereço e o número do seu celular. Em seguida, faça um primeiro depósito (diversos apps de apostas aceitam Pix!). Agora a diversão começa! Vá na seção da Copa do Mundo e escolha o tipo de aposta que você deseja palpitar!

Betano e Pixbet são duas casas de apostas que oferecem diversas opções de apostas para a Copa do Mundo. Além de dar seu palpite para o vencedor de cada jogo, grupo e do torneio, você também pode apostar no número de escanteios, faltas, pênaltis, o artilheiro da partida e da competição, e muito mais! Vale também ficar atento para as promoções de cada casa de apostas, algumas oferecem excelentes opções para quem decide fazer apostas múltiplas (2 ou mais tipos de apostas no mesmo jogo).

Como falado acima, o Brasil é a seleção favorita da maioria das casas de apostas. Ou seja, a seleção liderada por Neymar é a que menos paga em caso de vitória. Isso porque ela é a mais provável a levantar a taça. O time menos provável, segundo a probabilidade matemática, é a dona da casa, o Catar.

Confira as cotações para a Copa do Mundo de algumas das mais renomadas casas de apostas:

Bet365 Copa do Mundo

Brasil - odds: 5.50

Inglaterra - odds: 6.50

França - odds: 7.00

Espanha - odds: 9.00

Argentina - odds: 9.00

Alemanha - odds: 12.00

Betano Copa do Mundo

Brasil - odds: 5.00

Inglaterra - odds: 7.50

Argentina - odds: 7.50

França - odds: 7.50

Espanha - odds: 11.00

Portugal - odds: 15.00

Betway Copa do Mundo

Brasil - odds: 6.00

França - odds: 7.50

Inglaterra - odds: 8.00

Argentina - odds: 8.50

Espanha - odds: 9.00

Alemanha - odds: 11.00

A Copa do Mundo do Catar acontecerá entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro. O Brasil estreia contra a Sérvia no dia 24 de novembro às 16h (horário de Brasília) pelo grupo G.

